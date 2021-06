Javi Sena i Pedro García, fitxatges de ‘Primera’ per al Family Cash Alzira FS

Print This Post

Els valencians arriben procedents del Ribera Navarra amb una dilatada trajectòria en la màxima categoria

El Family Cash continua confeccionant el planter per a afrontar la seua tercera temporada en Segona Divisió. Als nou efectius confirmats per al pròxim curs cal afegir a Pedro García Vilar, pivot valencià de 28 anys, i a Javi Sena, ala-tanque de 29. Tots dos aterren en la capital de la Ribera Alta després de disputar set temporades consecutives en Primera Divisió. Els dos nous fitxatges del conjunt alzireño es van formar en la pedrera de CD Maristes i van jugar amb UPV Maristes en ‘Plata’.

Pedro García va ser integrant del Llevant que va ascendir a Primera en 2014, amb el qual va marcar nou dianes. Una temporada més tard, amb la samarreta blaugrana, va repetir la mateixa xifra de dianes, però ja en la màxima categoria. En 2015 va fitxar per Ribera Navarra, on va estar quatre temporades en les quals va signar més d’una trentena de gols. El passat estiu de 2020 va tornar a Tudela després de passar una temporada pel Llevant. Ara, amb un gran bagatge a la seua esquena torna a terres valencianes, però aquesta vegada per a defensar la samarreta del Family Cash Alzira FS.

De la mateixa manera, Sena va començar a defensar l’elàstica granota en 2013 després de la fusió de Llevant Dominics i el conjunt universitari. A partir d’ací, ascens a Primera i una carrera de sis cursos consecutius en el Llevant de Primera, convertint-se en un referent dins de la secció blaugrana. L’estiu passat va marxar amb Pedro a Tudela on ha jugat 34 partits de lliga i ha anotat nou dianes.

Els nous jugadors del Family Cash Alzira FS ja han visitat les instal·lacions del patrocinador que dóna nom al club, de la mà del gerent, Jose Carrasco, i acompanyats pel president del club, Vicente Fontana. A més, tots dos van conéixer els seus ‘nous’ dorsals en la mateixa botiga: Pedro lluirà el seu 12 habitual, mentre que Sena continuarà vestint el 14, amb el beneplàcit de Cristian Cárdenas.

DECLARACIONS DE JAVI SENA

«Tinc moltes ganes de començar»

Tots dos jugadors argumenten que «la il·lusió del projecte» ha sigut una de les principals motivacions per a aterrar a Alzira. De fet, malgrat haver iniciat recentment les vacances, Sena reconeix que ja té ganes de reprendre l’activitat. «Vaig triar aquest projecte per la il·lusió que em donava afrontar aquest nou repte, crec que serà una temporada molt complicada, però tinc moltes ganes de començar i a veure què ens ofereix la classificació», comentava el nou jugador del Family.

DECLARACIONS DE JAVI SENA

«Treball i responsabilitat»

En el cas de Pedro García, l’ambició de l’entitat alzireña ha sigut fonamental per a triar la capital de la Ribera Alta com a destí. «Es veu que el club té ganes d’anar a més, de continuar millorant, tots els components transmeten molta il·lusió i això és el que m’ha fet decantar-me per aquest projecte», reconeixia en les seues primeres declaracions.

A més, pretén aportar «experiència, treball i responsabilitat» per a una temporada que es vaticina atractiva i complicada a parts iguals.