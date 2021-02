Javier Llorens: “El Casino Musical de Godella ha sigut la meua vida, sent molt d’orgull d’haver presidit aquesta família”

Parlem amb l’ex president del Casino Musical de Godella, Javier Llorens, que fa una valoració de la seua etapa al front de la institució i ens conta els seus nous projecte.

Després de sis anys com a president del Casino Musical, i quasi deu lligat a la nostra institució, Javier Llorens renuncià al seu càrrec amb la satisfacció de qui és va amb la feina feta, tot i que la pandèmia no li deixà completar tots eixos projectes pendents l’any del bicentenari. Parlem amb ell, per repassar la seua trajectòria al front del Casino Musical i descobrir com està sent la seua vida després de la presidència.

Què ha significat el Casino Musical per a vostè?

Pense que no exagere si dic que el Casino ha sigut la meua vida. Vaig començar els meus estudis musicals de piano amb sis o set anys a l’escola de música, i després continuí amb la trompeta com a membre de la banda. En el Casino he depositat totes els meues il·lusions i he fet grans amistats. A més, he tingut la sort de coincidir amb una junta directiva que em donà el suport per dur a terme projectes molt bonics. Sent molt d’orgull per haver presidit aquesta família, per tot allò que significa per al poble i per a la societat.



Quina valoració fa de la seua experiència com a president?

Primerament vull recalcar que si vaig arribar a ser president del Casino fou gràcies al meu benvolgut Enric Cullell. Ell fou la persona que em va motivar a donar eixe pas i mai li estaré suficientment agraït. Aquests anys han suposat una etapa de molt de sacrifici, però la satisfacció i els alegries que he viscut compensen de bon tros. He tingut l’oportunitat de relacionar-m’i conèixer molta gent, no només dins del propi Casino, sinó també fora: els amistes de la música, agrupacions, polítics i treballadors de l’Ajuntament, personatges del poble… I pense que de tots he après alguna cosa; m’han fet créixer com a professional però també com a persona. A més, la presidència del Casino Musical em va permetre ajuntar dos dels meues grans passions: la música i el meu treball al col·legi d’educació especial Koynoss, en un concert per al rècord.

Amb quins moments et quedaries?

Resulta difícil triar… El primer que em veu al cap és l’homenatge a Cullell, una persona molt especial per a mi. Però també, per exemple, la III Trobada de Músics en 2016, un esdeveniment que és celebra cada deu anys i que fou molt emotiu. El certamen de Kerkrade en 2017, que no només fou excel·lent a nivell musical, sinó també per la germanor que és va crear entre els músics. Els nadalenques, un dels meus actes preferits en què el cor i la banda toquen per als persones majors. La celebració del bicentenari que, tot i que és va veure interrompuda per la pandèmia, tingué moments inoblidables com el viatge a Madrid, l’exposició de pintura, el concert al Palau de l’Òpera o la gravació del disc d’Apa.

També guarde un especial bon rècord de la gravació de l’himne del centenari del València CF que férem amb el grup Tardor, el concert del 9 d’octubre amb la col·laboració del celler del Roure, el concert homenatge a Pinazo al Palau de la Música, l’intercanvi amb la banda de Noreña, o l’olimpíada esportiva dels societats musicals de l’Horta Nord.

Quina valoració fa de l’any del bicentenari?

Tot i que la programació s’hagué d’interrompre per la pandèmia, tinc una gran satisfacció per tots els projectes que sí que és pogueren celebrar. I els que no, guarde l’esperança que és puguen reprendre quan la situació millore. Així que aprofite per enviar molts d’ànims a la nova junta i animar-els a recuperar eixes idees, i em posa a la seua disposició per al qual necessiten.

Com és la seua vida després del Casino? Contínua lligat a la música?

La meua vida contínua lligada a la música, i estic destral que així serà durant molts anys. Llaura sóc alumne de l’escola de guitarra i de cant. A més, estic estudiant piano al conservatori. També compose algun tema de tant en tant, i continue treballant a algun dels projectes del bicentenari que quedaren pendents, com és el cas del documental en què és reflectiran els 200 anys d’història de la nostra banda.

Vol llançar un missatge a la família del Casino Musical?

M’agradaria recalcar l’agraïment a la junta directiva, als amistes de la música, als directors dels quatre agrupacions, a l’Ajuntament, als socis del Casino i a tota la gent que m’ha acompanyat en aquest camí. No sempre és fàcil treballar programant cultura, però tots ells ho han fet molt senzill. No em’n vaig del tot, continue molt pendent de tota l’actualitat de la institució, i anime a tot el veïnat al fet que també ho faça. El poble de Godella ha de ser conscient que te una dels bandes de música més antigues d’Espanya, i ha de sentir orgull i cuidar d’aquesta gran família que és el Casino Musical.