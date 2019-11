Javier Soria triomfa al Segon Certamen Nacional de Pintura de Foios

Connect on Linked in

S’han presentat al voltant de 40 obres, de les que 15 han sigut seleccionades

Les obres finalistes estaran exposades fins al 24 de novembre

Per segon any, l’Ajuntament de Foios conjuntament amb el Cercle d’Art de Foios, han portat a terme el Certamen Nacional de Pintura, que ha portat fins a la localitat unes 40 obres d’artistes nacionals, de les quals quinze han sigut seleccionades per a la fase final. Aquestes finalistes estan exposades a la Sala d’Actes de l’ajuntament des del dia 15, moment en què es va fer conéixer el nom de la guanyadora: “Un solo camino para distintos destinos”, de Javier Soria Ortega.



El premi per al guanyador, atorgat per un jurat de nivell compost per experts en diversos àmbits de les arts, és de 3.000 € i està patrocinat per l’Ajuntament. A més, aquest any, s’han distingit dos accèssits, per a les obres “Lo que queda del día” d’Héctor Dols García i “Cóctel”, de Guillermo Ferri Soler. Aquestes pintures, junt amb les 12 finalistes restants romandran exposades fins al diumenge 24.



Amb aquest Certamen de Pintura, el Cercle d’Art ha volgut buscar la contraposició al concurs de pintura ràpida que porta celebrant-se des de fa més de dues dècades. En ell, els artistes han de confeccionar una obra en a penes un matí, mentre que aquí poden esplaiar-se amb tot el temps que necessiten per a poder aconseguir unes obres d’estudi més elaborades.



Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha volgut destacar que “el premi també comporta l’adquisició de l’obra, de manera que l’ajuntament aconsegueix un patrimoni important amb aquestes obres, ja que es tracta de quadres d’autors importants”. Respecte a la passada edició, el premi “ha augmentat dels 2.500 als 3.000 €, i esperem per a la pròxima edició comptar amb patrocinadors que ens permeten augmentar el nombre de premiats, ja que la qualitat dels treballs i el nivell dels concursants així ho mereixen” ha finalitzat Ruiz.