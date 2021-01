JJ Zaplana alerta del greuge comparatiu entre sanitaris de la Comunitat en l’administració de la vacuna del Covid

Connect on Linked in

El diputat demana que es vacune per igual al personal sanitari de la pública i la privada i afirma que tots “són essencials”

Recorda que odontòlegs, oftalmòlegs, pediatres, dermatòlegs o personal d’infermeria, entre altres, exerceixen en primera línia i mantenen la qualitat assistencial

El portaveu de Sanitat del Grup Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha alertat hui del greuge comparatiu que es produeix en la Comunitat Valenciana entre el personal sanitari de la pública i la privada a l’hora d’administrar la vacuna del Covid i ha demanat que s’estenga a tots per igual.

“Veiem amb preocupació com el Govern de Ximo Puig una vegada més torna a tirar d’ideologia i sectarisme, en aquest cas a l’hora de coordinar els serveis de vacunació entre els serveis públics i els privats”, ha manifestat el diputat. “Tots són essencials i més en aquest moment on la saturació de la sanitat pública està portant al fet que es deriven pacients a la privada, a més de les persones que lliurement opten per aquest sistema, i els professionals del qual han d’estar també vacunats per a garantir l’atenció als pacients amb total seguretat”, ha afegit.

José Juan Zaplana ha recordat que en l’estratègia del Ministeri de Sanitat sobre la vacunació parlava dels sanitaris de primera línia i d’Atenció Primària, “però el Govern valencià s’oblida en aquesta estratègia del personal sanitari de la privada, quan si se’ls té en compte en comunitats com Galícia”, ha assenyalat. Sobre aquest tema, ha indicat que en el cas de la vacunació “la Conselleria ha funcionat sense pla, repetint tots els errors de gestió que han sigut comunes durant tota la pandèmia”.

El portaveu de Sanitat del GPP ha recordat que odontòlegs, oftalmòlegs, pediatres, dermatòlegs o personal d’infermeria, entre altres, “exerceixen en primera línia i mantenen la qualitat assistencial”, al mateix temps que ha assenyalat que molts funcionaris d’Espanya mantenen l’accés a sanitat privada a través de mútues com Muface. “Policia, Guàrdia Civil o professors que recorren a aquesta prestació de serveis es troben que es nega la vacuna i protecció contra el virus als professionals que els atenen”, ha lamentat.

Així, José Juan Zaplana ha manifestat que abans de plantejar una nova estratègia de vacunació “cal vacunar a tots els sanitaris, tant de l’àmbit públic com de la privada. Si no cuidem als qui ens han de cuidar no superarem la pandèmia