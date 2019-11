JJ Zaplana: “Barceló torna a prendre el pèl als valencians després de presentar fins a tres plans fallits per a reduir les llistes d’espera”

Connect on Linked in

“Barceló ho fia tot a un pla en 2020. Poca autocrítica quan durant l’any i mig com a consellera les llistes d’espera han engrossit amb 14 persones al dia” “Montón i Barceló han sigut el pitjor que ha passat a la sanitat valenciana.

Les dues han estat més pendents de qüestions ideològiques, que als ciutadans els importen poc, que de solucionar les llistes d’espera”

El portaveu de Sanitat del Grup Popular en les Corts, José Juan Zaplana, ha titllat hui de “aixecada de camisa” la compareixença de la consellera Ana Barceló sobre les llistes d’espera quirúrgiques i ha recordat que fins hui ha anunciat “tres plans fallits”.

José Juan Zaplana ha recordat que Barceló va arribar a la conselleria al juny de 2018, “data en la qual hi havia 61.800 pacients en llistes d’espera i 90 dies de mitjana d’espera per a ser intervingut quirúrgicament, un regal enverinat que li va llegar Carmen Montón”. “Però és és que un any i tres mesos després hi ha 68.500 pacients en llistes d’espera. 7.000 persones més esperant i la mitjana és de 130 dies per a ser operat”, ha manifestat. “Montón i Barceló han sigut el pitjor que ha passat a la sanitat valenciana. Les dues han estat més pendents de qüestions ideològiques, que als ciutadans els importen poc, que de solucionar les llistes d’espera, que sí que afecten de manera directa”, ha indicat.

“Barceló diu hui que no està satisfeta amb les llistes d’espera, però evita fer una autocrítica amb la seua gestió el front del departament. Les paraules no serveixen de res si no hi ha resultats, i és clar que aquests no acompanyen a la consellera”, ha manifestat el diputat popular. “Ara diu que a final d’enguany presentarà un pla per a reduir les demores, però aqueixa és una cançó que ja hem sentit massa vegades”, ha indicat José Juan Zaplana. El diputat ha recordat que ja es van anunciar dos plans similars en 2018 i de nou al setembre d’aquest mateix any.

“En el temps en què Barceló és consellera 14 persones més han passat a engrossir, cada dia, les llistes d’espera. És una xifra que no se sosté i que col·lapsa el sistema. Quan Barceló va arribar a la Conselleria ja parlava de repte i seguim en aquestes. No solament no s’han reduït sinó que s’han incrementat”.

El portaveu de Sanitat ha recordat que fins i tot el President Puig “va dir que en 2019 anava a utilitzar tots els mitjans a la seua disposició per a solucionar les llistes d’espera. Al febrer d’enguany va anunciar 300 milions a comprar Dénia i per a reduir les llistes i la realitat és que no s’ha complit ni una promesa ni l’altra”.

José Juan Zaplana ha criticat el “embut” en les fases prèvies a una intervenció quirúrgica, les proves entre la primera visita al metge de primària, el pas pels especialistes i les proves pertinents fins a ser inclòs en la llista quirúrgica. “La falta de coordinació i organització és absoluta i a vegades passa tant temps que les proves cal repetir-les. Cal agilitar el procés de les proves, la qual cosa no pot fer-se si no es reforcen els equips”. Finalment, el portaveu popular s’ha preguntat “quanta gent hi ha oculta en aqueixes dades de llistes d’espera, com s’ha descobert que es feia a Andalusia”.