JJ.Zaplana: “El Botànic no ha aconseguit tirar avant ni una sola proposta sanitària en la pitjor crisi sanitària de la història de la Comunitat”

Els grups polítics han votat en contra del model sanitari que va plantejar Puig en Les Corts

Les propostes presentades pels grups del Botànic en les Corts “sospitosament” no recollia els anuncis “estrela” realitzats pel President Puig

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular (GPP), José Juan Zaplana ha denunciat hui que després de 5 dies de Debat de Política General, el Botànic “no ha aconseguit tirar avant ni una sola proposta en matèria sanitària malgrat enfrontar-nos a la pitjor crisi sanitària de la història de la Comunitat. Estem en mans de ningú”.

José Juan Zaplana s’ha referit d’aquesta manera després de la jornada de votacions en Corts on el propi Botànic “ha votat en contra del model sanitari que proposava el President de la Generalitat, Ximo Puig”.

Així, ha assenyalat que el PP ja va advertir que les propostes presentades pels grups del Botànic en les Corts “sospitosament” no recollia els anuncis “estrela” realitzats pel President Puig durant la seua intervenció en el Debat de Política General, “no contemplava ni l’Agència Valenciana de Salut, ni l’obertura dels centres de salut a les vesprades, ni la paga extraordinària per als professionals sanitaris….Tot genera molts dubtes”.

En aquest context, el portaveu de Sanitat ha assenyalat que “després de quasi una hora i mitja votant l’única proposta on hi ha hagut un error per part del Botànic és justament la que fa referència a la Sanitat dels valencians. No sabem si algú ha volgut retornar-li la moneda perquè la proposta que han presentat els grups del Botànic i la que va fer el President Puig no és la mateixa”.

Sobre aquest tema ha indicat que el PPCV “sospita que les disputes internes entre Compromís, el PSPV i Podemos ha acabat en aquesta situació. Hem estat cinc dies debatent, amb un cost per als ciutadans, per a debatre les millors iniciatives per a la Comunitat i arriba el Botànic i vota en contra de les seues pròpies propostes. Les justificacions es queden tales”.

José Juan Zaplana ha radiografiat la situació de la conselleria de Sanitat i ha assenyalat que l’Atenció Primària depén de la Secretària Autonòmica que està en mans de Compromís, Isaura Navarro, i, amb l’anunci del President de crear una comissionada que coordine l’Atenció Primària, és molt possible que Compromis perda pes en les decisions que es vagen a prendre en la conselleria.

A més, ha afegit, si es crea l’Agència Valenciana de Salut “veurem quines competències ixen de la conselleria per a ficar-les en aqueixa Agència i veurem com queden els càrrecs de Compromis dins de Sanitat”.