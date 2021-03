‘Jo sí sóc responsable’, lema de la nova campanya de la Regidoria de Benestar Animal d’Almussafes

L’Ajuntament llança la iniciativa per a conscienciar a la ciutadania sobre la cura de mascotes i el compliment de l’ordenança municipal en vigor



En diferents imatges compartides en xarxes socials es recorden aspectes com l’obligatorietat del cens i de recollir els excrements dels cans

Les persones propietàries de gossos són les destinatàries de la nova campanya informativa ‘Jo sí sóc responsable’, llançada per l’Ajuntament d’Almussafes per a conscienciar sobre l’obligatorietat de censar als animals, recollir els excrements dels carrers i netejar amb aigua i lleixiu les restes d’orina. Segons el regidor de Benestar Animal, Jaime Wic, l’objectiu és “conscienciar de la necessitat de ser molt escrupolosos amb aquest tema perquè d’això depén la salubritat i estètica dels nostres carrers i, en definitiva, la convivència dels quals transitem per elles”. La campanya està formada per un total de cinc cartells que s’estan difonent a través de les xarxes socials.



La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Almussafes està desenvolupant una campanya de sensibilització amb la qual pretén conscienciar a la població sobre els diferents aspectes recollits en l’ordenança municipal que estableix la normativa relativa a la tinença d’animals de companyia. Així, a través d’una sèrie d’imatges que s’estan compartint a través de les xarxes socials oficials del consistori, es recorda a la ciutadania qüestions relacionades amb la importància de mantindre neta la localitat per a millorar la convivència.



La iniciativa, que porta per lema ‘Jo sí sóc responsable’, la integren un total de cinc cartells protagonitzats per cinc gossos, els qui transmeten diferents missatges: ‘Fes-ho tu, jo no puc’ (sobre la recollida d’excrements dels carrers), ‘Mante, jo de qui sóc?’ (per a recordar l’obligatorietat de censar als cans mitjançant l’anàlisi d’ADN i la posterior implantació del xip), ‘Ací mooolt millor’ (que convida a utilitzar els pipicans situats en el nucli urbà), ‘Ui, se m’ha escapat’ (sobre la importància de portar una botella amb aigua i lleixiu per a netejar l’orina dels espais públics) i ‘Jo sóc especial! (dedicat als animals potencialment perillosos, que requereixen d’una llicència addicional).



“La major part de la població compleix amb les normes i és solidària amb els seus veïns i veïnes. No obstant això, sempre hi ha gent que es relaxa i és a eixe sector al qual es dirigeix aquesta campanya, amb la qual busquem conscienciar de la necessitat de ser molt escrupolosos amb aquest tema perquè d’això depén la salubritat i estètica dels nostres carrers i, en definitiva, la convivència dels quals transitem per elles”, sosté el regidor de Benestar Animal, Jaime Wic.



L’edil recorda que, malgrat que el projecte no té afany recaptatori, l’ordenança municipal que regula aquest assumpte contempla diferents sancions, com les que poden interposar-se per no recollir els excrements, que van dels 100 als 200 euros. “Des de l’Ajuntament d’Almussafes intentem posar totes les facilitats perquè la tinença de mascotes puga realitzar-se amb les màximes comoditats, per això hem condicionat un total de cinc pipicans en els quals es garanteix la seguretat, tant de les persones cuidadores com dels propis animals, i la neteja. A més, assessorem en la tramitació dels documents necessaris per a registrar correctament als gossos en els censos autonòmic i municipal i financem en la seua totalitat l’anàlisi d’ADN dels cans”, destaca Wic.



Cens general caní

Paral·lelament a aquesta campanya de sensibilització, el consistori està duent a terme l’actualització del cens general caní. L’Ajuntament té comptabilitzats a al voltant de 1.060 animals, encara que s’estima que podria haver-hi al voltant de 1.400. Per aquest motiu, la Policia Local fa una crida pública perquè els seus propietaris i propietàries regularitzen aquest tipus de situacions, “necessari per al correcte compliment de la normativa, amb la qual només es pretén garantir el benestar dels animals i també del conjunt de la població”.



La Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient (UPAMA) del cos policial està incidint especialment en la posada al dia dels censos autonòmic i local dels gossos potencialment perillosos, atés que són els que es troben en aquests moments més desactualitzats i els que requereixen un major control per a garantir la seguretat de la ciutadania. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la reguarda de la Policia Local.