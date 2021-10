Joan Amèric presenta el seu últim espectacle a Alzira en el primer gran concert de la celebració del centenari del Gran Teatre

Connect on Linked in

«Perquè soc poble… Un país enamorat» és un muntatge nascut «per a cantar la vida del trosset del món els enamorats diem t’estime, t’estim i t’estimo»

Amàlia Garrigós serà la presentadora i comptarà amb la participació especial del músic Nacho Mañó

oan Amèric presentarà el seu últim espectacle musical al Gran Teatre d’Alzira el pròxim 28 d’octubre. «Perquè soc poble… un país enamorat» és el títol del nou muntatge musical de l’alzireny. Amèric pujarà al renovat escenari de l’emblemàtic Gran Teatre acompanyat de la banda completa de l’espectacle, i amb la col·laboració especial del productor i músic Nacho Mañó, baixista de la banda Presuntos Implicados. La periodista Amàlia Garrigós presentarà l’espectacle, que començarà a les 20 hores i s’emmarca dins de les activitats per festejar el centenari del Gran Teatre i és una de les actuacions destacades després de la reobertura, celebrada el passat dissabte. La venda d’entrades està disponible a la taquilla del Gran Teatre i a Notikumi.

Al seu nou muntatge, Amèric combina la música mediterrània i els ritmes de la bossa nova brasilera, interpreta les seues cançons de sempre i temes inèdits i, per primera vegada, canta dos peces que no són seues però que s’estima amb força: «M’aclame a tu», un text de Vicent Andrés Estellés adaptat per Ovidi Montllor i Toti Soler que ell transforma amb la seua sensibilitat, i «Yo vengo a ofrecer mi corazón», del cantautor argentí Fito Paez, que Amèric ha traduït al valencià i ha adaptat al seu estil.

L’espectacle nou d’Amèric és obra de l’estima, «una proposta nascuda per a cantar la vida del trosset de món on els enamorats diem t’estime, t’estim i t’estimo», explica, com a mostra del «simbolisme a favor de l’amistat entre pobles que compartixen cultura i que miren el món a través dels seus propis ulls», comenta.

L’acompanyaran sobre l’escenari Lucho Aguilar, al contrabaix acústic, l’alzireny Josep Pérez, a la guitarra acústica i cors, Altea Martínez, a les flautes i veus, el percussionista David Gadea, Maryla Díaz, mandolina, bandúrria i llaüt i Albert Palau, al piano i teclats. A més a més, Amèric ha anunciat que participarà també en este important recital el baixista Nacho Mañó, amic personal i amb qui col·labora habitualment.

El darrer muntatge de Joan Amèric fou estrenat en un espai d’excepció: el Pati Gòtic del Palau de la Generalitat Valenciana. Així mateix, l’espectacle ja ha començat a rodar pel territori: es va presentar amb molt d’èxit al Teatre Principal de Terrassa i ara s’estrena a la capital de la Ribera Alta.

Joan Amèric és considerat un referent de la cançó d’autor per la premsa especialitzada i ha comptat amb el suport i admiració de músics com Lluís Llach o Maria del Mar Bonet. Es tracta de l’únic cantautor valencià que ha obtingut el prestigiós premi BarnasSants al millor concert de la secció oficial, i ha rebut, a més, tres guardons Èxits d’Or a la producció discogràfica, entre altres distincions. Ha visitat alguns dels escenaris més destacats del nostre àmbit cultural com l’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música de València, el Teatre Lliure, el Palau de la música Catalana, els teatres principals de València, Alacant, els municipals de Girona o Perpinyà, com també ha portat la seua música a França, Itàlia, diversos llocs de l’estat espanyol o Uruguai.