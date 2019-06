Joan Nàcher elegit nou Mestre de la Nova Muixeranga d’Algemesí!

Connect on Linked in

L’elecció es va fer per unanimitat en una assemblea.

Joan Nàcher s’ha convertit en el nou Mestre de la Nova Muixeranga d’Algemesí. L’elecció es va fer a través d’una assemblea i mitjançant un acord unànime, aquest va ser l’elegit.



Per a aconseguir un ambiciós programa, Nàcher ha conformat un equip tècnic ampliat. El nou equip tècnic s’ha plantejat com un objectiu important la continuïtat dels xiquets i de les xiquetes a les figures com a peces indispensables de la colla, a més, s’ha reforçat l’àrea on els adolescents seguiran sent protagonistes de diverses formes. Aquest nou equip compta amb un segon mestre; Jaume Adam.



Segons el nou mestre Muixeranguer, el que es planteja és que es valoren totes les posicions i totes les figures treballant la motivació per a poder superar tots els reptes. Són moltes les fites que es plantegen en la Nova Muixeranga, entre elles destaca ampliar el repertori de figures de sis alçades de les quals ja s’estan alçant-se dues noves: ‘’La Sisena’’ i ‘’La Dolçaina’’ i fer créixer la colla.