Joan Ribó, alcalde de Valéncia, s’ha mostrat satisfet perquè “la situació de la covid-19 en la ciutat és clarament millor que en els últims 15 dies

Joan Ribó es reuneix amb la consellera de Sanitat i recorda que “enguany queda exclosa qualsevol festa fallera als casals”

Joan Ribó s’ha mostrat satisfet perquè “la situació de la covid-19 en la ciutat és clarament millor que en els últims 15 dies”. Així li ho ha traslladat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb qui s’ha reunit este matí en el marc de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament per al seguiment de la covid en la ciutat de València. L’alcalde, però, ha insistit que “cal mantindre la tensió i respectar les normes perquè l’alegria de desembre ens ha portat a la situació que hem viscut en els mesos de gener i febrer”.

L’alcalde ha fet una crida a la ciutadania “perquè estem en una situació molt complicada ja que existeix el perill evident que una relaxació de les normes ens portara a una quarta onada, que seria el més negatiu”. Per eixe motiu, Joan Ribó ha demanat a la consellera una “desescalada molt paulatina a la ciutat de València perquè entenem que açò beneficiarà, en primer lloc, la sanitat, la seguretat sanitària de les persones i, en segon lloc, també beneficiarà l’economia”.

L’alcalde, que ha acudit a la reunió acompanyat del regidor de Protecció Civil, Aarón Cano, i les regidores d’Educació, Maite Ibáñez; Igualtat, Lucia Beamud; i Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha posat a disposició de la Conselleria de Sanitat tots els locals municipals per procedir a la vacunació massiva de la població. No obstant, Ribó ha sol·licitat a la Conselleria que concrete “quin tipus de local necessitarà per al procés de vacunació en la ciutat de València” i ha reiterat que “la vacuna és determinant per acabar amb la pandèmia”.

LES NO-FALLES

Joan Ribó ha recordat que “enguany no es pot fer festa als casals fallers” i que l’Ajuntament “vigilarà que siga així perquè no està permés”. Tot i això, Ribó li ha insistit a la conselleria perquè sí permeta l’accés a les seus de les comissions festeres per “fer tasques administratives”. L’alcalde ha recordat que, en estos moments, “les falles estan en fase de sol·licitar ajudes econòmiques i, per tant, necessitaran accedir a la documentació, els comptes o els ordinadors”.

Ribó ha traslladat a la Conselleria de Sanitat la proposta de PIROVAL de celebrar un castell de focs durant la nit de Sant Josep des de distints punts de la ciutat i ha confirmat que l’administració autonòmica accepta la proposta, que encara està pendent de l’autorització administrativa de la Delegació del Govern. Ribó ha recordat que, de celebrar-se este espectacle, “seria sempre en horari nocturn comprés dins del toc de queda i, per això, la ciutadania l’hauria de vore des dels balcons de sa casa i sense eixir al carrer”.

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de València i de l’alcalde “per la seua màxima col·laboració” i ha recordat a la població que “enguany hi haurà no-falles”. La consellera ha afirmat que entén “que són unes festes molt entranyables per als valencians i valencianes però, enguany, no podrem celebrar-les perquè l’important és no retrocedir en la pandèmia”.

CALENDARI ESCOLAR

Respecte al calendari escolar faller, l’alcalde s’ha remés a la reunió que celebrarà dijous el consell escolar de la ciutat per decidir si manté o ajorna els tres dies no lectius previstos al voltant del dia de Sant Josep. L’alcalde considera que “respectant sempre els tres dies de festa es podrien traslladar a altres jornades més endavant”.