Joan Ribó, alcalde de València, s’ha reunit hui per vídeoconferència amb el gerent de la Societat Parc Central, Salvador Martínez Císcar

L’alcalde s’ha reunit hui per vídeoconferència amb el gerent de la Societat Parc Central, Salvador Martínez Císcar. En ella, l’alcalde ha subratllat que “per a València és absolutament prioritària la posada en marxa del Canal d’Accés ferroviari a la ciutat”. Joan Ribó sol·licitarà “l’oportuna rendició d’informació a l’Ajuntament per part del Ministeri, i l’agilitació dels treballs tècnics i administratius per a poder licitar les obres del Canal d’Accés i per a sotmetre l’Estudi del Túnel Passant a informació pública”.



L’alcalde traslladarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la necessitat de “disposar ja del projecte i del Conveni de Cofinançament del Canal d’Accés tramitat, perquè forme part de les actuacions a desenvolupar, si es dona el cas, com a impuls extra a l’activitat econòmica que puga produir-se per a la reconstrucció i recuperació del nivell d’ocupació després de la COVID”. Per a això, a més, Joan Ribó té com a objectiu “posar en el calendari la redacció i tramitació del Conveni. Fa un any que no tenim informació de l’avanç de la redacció del conveni; hi ha hagut temps més que suficient”.



Cal recordar que el 9 d’abril de 2019, tant l’Ajuntament com la Generalitat i el Ministeri, van arribar a un acord per a actualitzar el Conveni de 2003, fruit del qual s’havien d’actualitzar els projectes ferroviaris a la ciutat. En el cas del Canal d’Accés, es va acordar que seria l’obra més prioritària, i es va fixar el cofinançament d’esta, de manera que el Ministeri aportaria el 50% del seu cost, l’Ajuntament el 25% i la Generalitat el 25% restant. Això havia de plasmar-se en un conveni específic. “Es va donar principi a la redacció del projecte en 2017, amb la finalitat de tindre’l a la tardor d’enguany”, ha recalcat l’alcalde. El projecte l’està redactant INECO, sota la direcció d’Adif.



Durant la videoconferència, Ribó i Martínez Císcar han fet un repàs de les obres urbanes que concerneixen a la Societat i que estan en curs. Estan en execució les obres d’habilitació de solars i, cal destacar l’immediat inici de les obres en la zona del Dr. Domagk. També s’ha revisat l’estat dels treballs ferroviaris que desenvolupa el Ministeri i el seu grup d’empreses, i s’espera que en els pròxims mesos també s’avance en la redacció de l’Estudi Informatiu del Túnel Passant.



Cal recordar que després de l’acord arribat entre administracions, s’havia d’impulsar l’Estudi Informatiu, per caducitat de la Declaració d’Impacte Ambiental de l’anterior Estudi Informatiu de 2008, ja que afecta el projecte d’Estació Central passant, “i és l’actuació clau per a la superació del coll de botella ferroviari de la ciutat de València. Volem deixar de ser l’única ciutat del Corredor Mediterrani, l’estació del qual no és passant”.



Segons l’estipulat, l’Estudi haguera d’haver-se sotmés a informació pública en 2019. Este estudi està a càrrec d’IDOM Consulting, contractat per Adif, sota la direcció del Ministeri.