Joan Ribó anuncia noves modificacions fiscals per ajudar els sectors econòmics davant la covid

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es reduirà la taxa de clavegueram i es suspendrà, inicialment per sis mesos, les taxes de taules i cadires, mercats extraordinaris i quioscos

La Junta de Govern Local de València acordarà este divendres modificacions fiscals per rebaixar la taxa de clavegueram i suspendre les taxes de taules i cadires, mercats extraordinaris i quioscos durant sis mesos, prorrogables segons l’evolució de la pandèmia, per donar suport als sectors perjudicats per la crisi econòmica ocasionada pel coronavirus. Així ho ha anunciat Joan Ribó, alcalde de València, en acabar la reunió institucional al Palau de la Generalitat,

Ribó ha participat en la reunió institucional al Palau de la Generalitat junt amb el President, Ximo Puig; l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala; l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; l’alcalde d’Elx, Carlos González, i els presidents de les Diputacions de València, Castelló i Alacant, Toni Gaspar, José Pascual Martí i Carlos Mazón, on s’ha acordat un fons específic de 120 milions d’euros per ajudar les empreses i persones autònomes afectades per les restriccions.

Estes mesures que van a començar a prendre’s esta setmana tenen l’objectiu de poder ajudar a tots els sectors econòmics implicats i afectats per la crisi del coronavirus.