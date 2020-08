Joan Ribó apel·la a la responsabilitat ciutadana i l’agilitat de l’administració per a prendre mesures enfront del coronavirus

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania, ha fet estes declaracions per a valorar la resolució anunciada per la Conselleria de Sanitat, que ha decretat una sèrie de limitacions exclusives per a la ciutat durant dos setmanes per donar resposta al creixement dels brots a València, on es concentra el 35% del total de la Comunitat, segons dades de l’autoritat sanitària.

L’Ajuntament de treballarà i col·laborarà al màxim amb tots els seus servicis essencials i de seguretat perquè es complisca la resolució de la Conselleria de Sanitat per controlar els rebrots de la pandèmia del coronavirus.

Serà necessària la conscienciació ciutadana per a col·laborar entre totes les persones en la necessitat de respectar les normes sanitàries