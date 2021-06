Joan Ribó celebra l’impuls de la primera autopista ferroviària entre València i Madrid

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha celebrat l’impuls de la primera autopista ferròviaria que permetrà el transport en trens entre València i Madrid dels remolcs dels camions que arriben al Port.

Així s’ha plantejat en la reunió del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), amb el vot favorable de l’alcalde.

D’altra banda, Ribó ha sol·licitat que, davant la finalització del conveni del Consorci 2007 que gestiona la Marina de València, es prepare un nou acord conformat per l’Ajuntament, la Generalitat i l’Autoritat Portuària de València, apostaNt per un conveni que permeta “l’agilitat de la gestió quotidiana” i alhora permeta el desenvolupament definitiu d’esta zona de l’antiga dársena de la ciutat com un espai públic obert a la innovació, i a la nàutica, i com un eix cultural d’ús ciutadà”.

Joan Ribó ha realitzat estes declaracions en concloure la reunió del Consell d’Administració