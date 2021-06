Joan Ribó celebra l’impuls de la primera autopista ferroviària entre València i Madrid

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat l’avançament de la vacunació de la franja d’edat de 30 a 39 anys, que donarà principi dilluns que ve, i la recomanació de l’ús de la mascaretes en espais a l’aire lliure, excepte en platges i espais naturals sempre que es puga mantindre la distància de seguretat.

Així ho ha avançat després de la reunió de la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19, en la qual s’ha acordat la pròrroga de les actuals mesures a partir del pròxim dijous, 1 de juliol fins al 15 de juliol.

En les últimes 48 hores, el 52% dels contagis detectats són joves de 15 a 29 anys, i encara que molts d’ells són asimptomàtics, actualment hi ha 20 joves menors de 34 anys ingressats i 1 en l’UCI. Així mateix, cal destacar que la incidència acumulada en aquest grup d’edat aconsegueix els 172 casos per 100.000 habitants.

Per la seua part la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que entre les mesures adoptades en la Mesa Interdepartamental destaca l’obertura de les seus festeres, com els casals fallers, amb un horari d’obertura i tancament regulat per l’ordenança de cada ajuntament. A més, es podrà consumir menjar i beguda seguint les mesures establides per al sector de la restauració.

Durant la seua intervenció, el president ha mostrat la seua preocupació davant la detecció de la variant delta, i el “repunt significatiu en la circulació del virus”, com es pot constatar en l’increment de la incidència acumulada, que ha passat de 40, quan va entrar en vigor l’actual marc de mesures el passat 8 de juny, a 75 casos per 100.000 habitants