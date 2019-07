Joan Ribó, contesta a Sandra Gómez, i desmenteix les seues afirmacions.

Print This Post

Joan Ribó, Alcalde de València, afirma que davant les acusacions per part de Sandra, en les que posava de manifest la profunda decepció i desengany que pateix el grup socialista per les presumptes reunions i negociacions internes de Compromís amb Partit Popular València , Ribó ha declarat que les seues reunions amb la resta de partit polítics són licites, i estan baix la legitimitat democràtica.



En relació a la pujada de sous, Ribó al·lega que els mateixos membres del PSOE van aprovar que les retribucions estaran d’acord a l’establit pels pressupostos generals de l’estat.

Desmentint totalment aquesta informació per part de Sandra Gómez.

Un encreuament d’acusacions per part dels dos grups de Govern, que només posen més traves en el camí de cada dia a l’enteniment per a la consolidació del Govern de l’Ajuntament de València.