Joan Ribó deman a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, els criteris per al canvi de fase en la desescalada i preveure millor la següent oportunitat

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat este matí la seua preocupació pels motius “poc clars” per a mantindre l’àrea sanitària de València i de les grans ciutats de la comunitat autònoma en la Fase 0 de la desescalada, malgrat que les bones dades presentades inicialment. “No es poden canviar les regles a meitat de partit”, ha reiterat el primer edil, durant la videoconferència que ha mantingut este matí amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i amb els alcaldes d’Alacant, Luis Barcala, i de Castelló, Amparo Marco.



“Li he manifestat a la consellera i als meus col·legues alcaldes que els vertaders motius pels quals no hem passat a la Fase 1 són no són clars i tampoc sabem si única i necessàriament tècnics, ha assenyalat l’alcalde al final de la reunió. Joan Ribó ha lamentat que la decisió final “perjudica greument la nostra comunitat: si esta comunitat estava molt bé sanitàriament la setmana passada a l’hora de rebre els recursos econòmics previstos, 16.000 milions d’euros, no té sentit que uns dies després resulta que està mal i no podem passar a la Fase 1”.



L’alcalde de València ha mostrat la seua preocupació perquè la situació sanitària siga òptima: “primer de res està la salut de les persones, i per damunt d’això no hi ha d’haver cap altra consideració”. Per això mateix, ha dit, “s’ha de generar confiança entre les administracions i cap a la ciutadania, de manera que els criteris sanitaris prevalguin sempre sobre qualsevol altra consideració política a l’hora d’establir les fases de la desescalada de manera territorialitzada. Sembla que hem sigut moneda de canvi”.



L’alcalde ha reiterat que la ciutat de València i el seu Ajuntament “manté, òbviament, la disponibilitat per a col·laborar amb totes les mesures que es consideren, malgrat que l’Ajuntament no té competències sanitàries”. “Entenem que la lluita contra el coronavirus és una carrera de fons, no una carrera de velocitat, i qui més corre al principi no és necessàriament el que primer arriba a la meta; de fet –ha afegit- ens preocupen els possibles repunts que sembla que estan apareixent en altres països del món, com Alemanya, Corea o la mateixa Xina”.

L’alcalde ha valorat que les explicacions que s’han oferit com a justificació perquè València i la resta d’àrees urbanes valencianes es mantinguen en la Fase 0 “no són serioses”. “A última hora ens han dit que hi havia dos grans motius: que no s’havien realitzat suficients tests PCR i la mobilitat”, ha informat l’alcalde, però ha afegit que “hi ha altres comunitats en Fase 1 i amb menys anàlisis fetes; i en segon lloc, les àrees metropolitanes de València, Castelló i Alacant tenen una mobilitat equiparable a les de Saragossa o Sevilla, les dos ja en Fase 1, i fins i tot s’ha permés la mobilitat interprovincial al País Basc”.



L’alcalde ha conclòs expressant la seua frustració, pròpia “i la de la majoria de la població davant les expectatives que la pròpia administració autonòmica havia generat, i ara és, a més, un problema econòmic per a molts establiments, per a molts comerços i moltes pimes que ja havien començat a planificar i a preparar la seua reobertura per a ahir dilluns, havien començat a omplir els seus rebostos i els seus magatzems per a poder començar a treballar”.