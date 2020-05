Joan Ribó demana a la Consellera de Sanitat els criteris per al canvi de Fase en la desescalada

Connect on Linked in

I així preveure millor la següent oportunitat

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha mantingut este matí una videoconferència amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i amb els alcaldes d’Alacant, Luis Barcala, i de Castelló, Amparo Marco.

Ha manifestat la seua preocupació pels motius “poc clars” per a mantindre l’àrea sanitària de València i de les grans ciutats de la comunitat autònoma en la Fase 0 de la desescalada.

Ribó ha valorat que les explicacions que s’han oferit com a justificació perquè València i la resta d’àrees urbanes valencianes es mantinguen en la Fase 0 “no són serioses”.

L’alcalde ha expressant la seua frustració, i la de la majoria de la població davant les expectatives que la pròpia administració autonòmica havia generat, i ara és, a més, un problema econòmic per a molts establiments, per a molts comerços i moltes pimes que ja havien començat a planificar i a preparar la seua reobertura per a ahir dilluns, havien començat a omplir els seus rebostos i els seus magatzems per a poder començar a treballar.