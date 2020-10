Joan Ribó demana l’ampliació d’un crèdit a la Generalitat per a fer front a la situació econòmica de Fira València

Connect on Linked in

L’alcalde, satisfet perquè “la Conselleria d’Hisenda s’ha compromés a buscar una solució per compensar la falta de recursos derivada de la crisi”



VALENCIA 2020-10-07 L’alcalde de València, Joan Ribó, presidix la reunió del Patronat de Fira València.

L‘alcalde de València i president del Patronat de Fira València, Joan Ribó, ha presidit hui la reunió del Patronat de Fira València, on ha demanat a la Generalitat l’ampliació d’un crèdit per afrontar els exercicis dels anys 2020 i 2021, amb les necessitats de tresoreria derivades de la crisi econòmica provocada per la pandèmia global del coronavirus. Joan Ribó s’ha mostrat satisfet perquè “la Conselleria d’Hisenda s’ha compromés a buscar una solució per compensar la falta de recursos de la institució organitzadora de certàmens més antiga de l’estat espanyol”, tal i com ha fet constar el representant de la Conselleria. En la reunió del Patronat de hui també s’han aprovat els comptes anuals de Fira València.



Pel que fa a estes dades econòmiques de la institució firal, en 2019 ha facturat 22,8 milions d’euros, enfront dels 23,1 milions d’euros de 2018. “Este resultat no és negatiu –ha aclarit l’alcalde- ja que cal tindre en compte que durant els anys parells Fira València acull més certàmens que durant els anys imparells, de manera que els ingressos també queden evidentment afectats”.



En la reunió del Patronat també s’ha donat compte de l’EBITDA (resultats anuals sense comptar les amortitzacions ni despeses financeres) que en 2019 ha sigut de 2,2 milions d’euros, mentre que en l’exercici anterior va ser de 3,6 milions d’euros.



Davant la crisi econòmica generada per la pandèmia de la covid-19, “s’ha plantejat augmentar el crèdit aportat per la Generalitat per a encarar les despeses corrents de la fira que en estos moments no poden ser compensades per les activitats d’esta. S’ha plantejat augmentar-lo i la conselleria d’Hisenda ha llançat el compromís de fer-se càrrec d’estes despeses”, ha afirmat Ribó.



“També hem debatut –ha indicat Joan Ribó- el procés de reestructuració de la Fira, un procés llarg del que esperem vore ja el final”

ACTIUS PATRIMONIALS MUNICIPALS

D’altra banda, segons ha manifestat l’alcalde i president del Patronat de Fira Valencia, en esta reunió “s’ha informat també de l’intercanvi de relacions entre la Fira i l’Ajuntament i la possibilitat que els actius patrimonials que té l’Ajuntament en la Fira puguen ser intercanviats amb alguna propietat de la Generalitat”. “Estem en el moment d’avaluar l’assumpte i ja els he informat que la posició del consistori és ajudar a avançar en ajudar la Fira a resoldre els seus problemes. No tindríem cap inconvenient, però, per descomptat, estos actius patrimonials són municipals i nosaltres defensarem el seu valor, ja que la propietat del sòl i part del vol és municipal. El que s’ha plantejat és fer un intercanvi d’actius”.