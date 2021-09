Joan Ribó destaca a Magúncia el caràcter “resilient, sostenible i saludable” de València

Connect on Linked in

Joan Ribó ha intervingut en la trobada de l’Aliança europea Forthem

L’alcalde Joan Ribó ha assegurat hui a Magúncia “que en els últims anys València s’ha caracteritzat pel seu avanç cap a una ciutat resilient, sostenible i saludable, que compta amb espais per a viure i gaudir, i defensa valors com la tolerància i la diversitat, com bé saben els estudiants i professors que la visiten cada any gràcies a programes d’intercanvi com el de l’’Aliança Forthem’ que encapçala la Universitat de València”. Amb estes paraules, i després de reiterar “el compromís de l’Ajuntament amb aquelles entitats que afavoreixen l’intercanvi d’experiències i la investigació conjunta”, Joan Ribó ha presentat hui la ciutat de València davant els representants de les altres sis ciutats europees que participen en el projecte, així com les universitats i cambres de comerç.

El treball desenvolupat a València per a combatre els efectes del canvi climàtic ha sigut un dels eixos de la intervenció del primer edil així com la promoció de l’alimentació sostenible, prèvia a altres ponències relacionades i organitzades amb la finalitat d’intercanviar bones pràctiques en matèria de clima i recursos. En este sentit, Joan Ribó ha explicat que “un dels exemples de la gran transformació viscuda a València és el fet que s’haja proclamat la ciutat mediterrània de la bicicleta”. “En general –ha aclarit- hem fet molts canvis en matèria de mobilitat i hem impulsat la redistribució de l’espai públic d’una manera més democràtica i amable, amb reducció dels vehicles motoritzats any rere any”.

“Des del 2015 hem augmentat les zones verdes i per als vianants en 150.000 metres quadrats. Símbol d’estes reformes és la conversió en zona de vianants de places com la de l’Ajuntament, per on abans passaven més de 10.000 cotxes al dia, ara hi ha 12.000 metres quadrats de plaça en el mateix cor de la ciutat que gaudeixen cada dia veïns i visitants”, ha concretat el primer edil valencià, que també ha recordat que la ciutat compta amb el Jardí del Túria, que és el jardí urbà més gran d’Europa, la “singular o única” Horta de València i el Parc Natural de l’Albufera, “un espai natural protegit, un ecosistema mediterrani que concentra una sorprenent biodiversitat”.

L’alcalde, que participa des d’ahir en esta trobada que se celebra a la ciutat alemanya de Magúncia impulsada per una xarxa d’universitats europees, entre les quals es troba la Universitat de València (UV), “per a afavorir i enfortir la col·laboració en investigació i innovació”, en la jornada de hui també ha parlat de la València “multicultural, oberta i inclusiva, en la qual tothom és benvingut, sense importar el seu origen, religió, raça o orientació sexual”.

D’esta manera, l’alcalde de València ha obert les portes de la ciutat a tots aquells estudiants i professors implicats en l’‘Aliança Forthem’ “per a enfortir la cooperació en els diferents projectes d’investigació i innovació, per a facilitar la mobilitat dels estudiants i impulsar els campus virtuals”. Amb este objectiu, l’alcalde va signar ahir amb representants d’universitats, ciutats i cambres de comerç, el compromís de col·laborar i posar en comú experiències en una gran varietat de temes. De fet, actualment, a més del clima, s’estudien, entre altres, la diversitat i migració; el multilingüisme a l’escola i l’educació superior; la ciència dels aliments, i la transformació digital.