Joan Ribó destaca, amb motiu de l’inici del curs escolar, «la coordinació entre servicis públics per garantir la seguretat a les aules»

L’alcalde i membres de la corporació han visitat hui els tres col·legis municipals, han transmet «tranquil·litat a la població escolar» i han demanat «responsabilitat»

L’alcalde de València ha realitzat estes declaracions este matí, després de comprovar «les mesures de seguretat adoptades per detindre la propagació del coronavirus al Col·legi Municipal Benimaclet, al carrer Arquitecte Arnau. Seguidament, amb motiu del nou i «singular» curs escolar, el primer edil ha visitat hui els altres dos col·legis de titularitat municipal. Ho ha fet acompanyat dels vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo; de la regidora d’Educació, Maite Ibáñez; i de la regidora de Gestió de Recursos (com a responsable del manteniment i la desinfecció dels centres escolars), Luisa Notario.



Abans d’acostar-se als Col·legis Municipals Professor Santiago Grisolía (al carrer Ramón de Campoamor); i al de Fernando de los Ríos, (al carrer Joaquim Benlloch), ha explicat que hui «és un dia molt important, perquè l’Ajuntament porta mesos treballant i planificant la tornada a les aules». «De fet –ha aclarit- en general, la Comunitat Valenciana ha sigut un exemple per tot l’Estat pel que fa a la planificació de l’inici del curs escolar, que s’ha dut a terme amb acords amb representants educatius i el consens del món sindical». A este respecte, ha celebrat que «ací ja s’han adjudicat 4.374 places de professorat més, i 412 corresponen a la ciutat de València». «De la mateixa manera, enguany també comptarem amb al voltant de 250 monitors extra de menjador i a la ciutat de València s’ha realitzat una inversió extraordinària en centres per a la ciutat de 2.450.000 euros».



«Estem contents», ha assegurat Joan Ribó en veure la imatge dels xiquets i xiquetes entrant al col·legi, perquè feia molt de temps que no podíem observar esta imatge que ens demostra que hem fet les coses bé i que la majoria de la gent és conscient que els centres escolars són espais segurs». En este sentit, l’alcalde ha valorat «la coordinació» dels diferents servicis implicats per dotar de normalitat l’apertura dels centres escolars, quasi sis mesos després que se suspengueren les classes presencials a causa de la Covid-19.



Joan Ribó ha recordat que la Policia Local de València vigilarà l’accés als centres escolars, especialment els que tinguen una major dificultat d’accessibilitat; així com s’assegurarà que les persones positives en coronavirus compleixen rigorosament la quarantena en els seus domicilis amb controls aleatoris durant tot el període lectiu, «i en cas d’incompliment hi haurà sancions econòmiques». «A més, on puguem tancarem alguns carrers perquè el trànsit cap al centre escolar siga més tranquil i pacífic, fomentant en la mesura que siga possible, que es vaja caminant; intentarem canalitzar este trànsit amb alguns elements com la tanques, i hem seleccionat 60 centres de complexa accessibilitat en tots els districtes amb els quals s’ha contactat amb els seus respectius directors i directores per a conéixer el seu pla d’inici de curs: horari accés al centre i distribució dels grups dels i de les alumnes», ha aclarit.



NETEJA I DESINFECCIÓ



D’altra banda, Joan Ribó ha parlat del «reforç de neteja i desinfecció que el consistori ha dut i durà a terme en els centres educatius que suposarà una inversió d’1.600.000 euros i implicarà la contractació de més de 100 persones». «Este reforç de neteja es realitzarà en horari escolar, a petició de les famílies i docents, i estarà en funció del nombre d’alumnes», ha aclarit Joan Ribó.



Per la seua banda, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha manifestat que «des de les regidories tant d’Educació com d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics i de Seguretat Ciutadana estem treballant conjuntament amb la Generalitat, amb la Conselleria d’Educació, perquè este curs es desenvolupe en aules segures en un entorn d’aprenentatge i de socialització dels xiquets i xiquetes valencians».



La regidora ha aprofitat per a «donar les gràcies per tot l’esforç que s’està realitzant per a preparar esta volta al col·legi». I s’ha referit al curs 2020/2021 com «un curs escolar atípic, que requerirà la col·laboració i la coordinació de tota la comunitat educativa, administració, família i docents». En este sentit, ha recordat que «el divendres s’organitzarà un Consell Escolar extraordinari».



Mentre que la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha detallat que l’Ajuntament de València, com a «responsable de la neteja i manteniment dels centres d’educació infantil i primària públics de la ciutat de València, ha estat treballant tot l’estiu en el possible escenari sanitari que es podria produir en l’inici del curs escolar».



Luisa Notario ha detallat que hi haurà 4 tipologies de centres: els d’Educació especial que tindran un reforç en el servici de neteja de 10 hores (la realitzaren dos persones a raó de 5 hores cadascuna); i els de centres amb més de 600 alumnes, que tindran un reforç de 8 hores també amb dos treballadors; Per últim, als centres que compten entre 350 i 600 alumnes, s’incrementarà 6 hores el servici de neteja escolar; la resta de centres comptaran amb 4 hores més d’este treball.



En concloure les visites, al col·legi Fernando de los Ríos, l’alcalde s’ha compromés «perquè igual que l’alumnat entrarà de manera escalonada, l’Ajuntament aportarà el material necessari per a garantir la seua seguretat».