Joan Ribó destaca el compromís de la nostra ciutat per a ajudar a pal·liar els efectes de l’actual situació d’emergència climàtica

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit esta vesprada al Saló de Cristall la recepció que l’Ajuntament de la ciutat ha oferit als participants en el XXVI Congrés de l’Associació Espanyola de Geògrafs (AGE). Ribó ha donat la benvinguda als assistents a un fòrum convocat sota el lema «Crisi i espais d’oportunitat. Reptes per a la geografia» i ha destacat l’important paper dels professionals d’esta disciplina en un moment d’emergència climàtica i transició ecològica a nivell global.



En la seua intervenció davant els congressistes, Ribó ha afirmat que «esta ciutat està fermament compromesa per a ajudar a pal·liar els efectes d’una emergència climàtica, així ho vam fer constar en una declaració fa aproximadament un mes, quan ens unírem a la mobilització internacional per a promoure la conscienciació davant esta alerta i reclamar actuacions urgents. Una alerta corroborada per episodis que se succeïxen ací i a la resta del món i que abasten glaceres, grans boscos amazònics i també zones del territori espanyol i valencià, en què la interacció entre el clima i la geografia adquirix cada vegada amb més freqüència colors catastròfics».



S’ha referit a la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada en el Ple municipal de València del mes de setembre. «Una emergència corroborada per episodis que se succeïxen ací i a la resta del món i que abasten glaceres, grans boscos amazònics o zones del territori espanyol i valencià, en què la interacció clima-geografia adquirix amb massa freqüència colors catastròfics».



Joan Ribó ha parlat d’«una Terra ferida, en el present, per les conseqüències del canvi climàtic i que necessita una gran aliança des de diferents àmbits i disciplines per a afrontar-les i assegurar un futur. Una d’estes disciplines, imprescindible, és la geografia». Ha afegit que «l’emergència climàtica ja està afectant de moltes i molt diverses maneres la nostra vida en territoris com el valencià, caracteritzats per l’alta exposició a fenòmens com l’increment del nivell de la mar o les gotes fredes, que afectaran la nostra manera de viure i el lloc on vivim».



L’alcalde Joan Ribó ha expressat la seua satisfacció per l’elecció de València per a celebrar el seu congrés biennal per part de l’Associació de Geògrafs Espanyols (AGE), «una associació que agrupa un miler de professionals d’una disciplina científica dedicada a l’estudi de la Terra, els paisatges, els territoris, els llocs i també les persones que els habiten, que es veurà cada vegada més afectada pel fins al moment imparable canvi climàtic».



Entre els reptes per a la geografia que seran abordats en este fòrum destaquen el canvi global i la sostenibilitat, o l’afecció en el model territorial i el model productiu dels canvis que s’estan produint. «Són molts els reptes immediats que, a tots i totes, ens plantegen un futur ple d’incerteses, un assumpte en què sens dubte els geògrafs i les geògrafes tenen molt a dir i aportar. El canvi climàtic influirà decisivament en la vida de tot i de tots, i també tindrà un reflex cada vegada més gran en el desenvolupament de la ciència geogràfica i la interacció en el moviment internacional per a la transició ecològica», ha afirmat sobre este tema l’alcalde de València.