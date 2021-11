Joan Ribó fa una crida a les ciutats a prendre la iniciativa en la lluita contra la fam i contra el canvi climàtic

Connect on Linked in

L’alcalde de València ha participat este dilluns en la Jornada Canvi Climàtic Producció Aliments Oxfam Intermon, celebrada en la seu del CEMAS

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este dilluns en l’acte de clausura de la Jornada Canvi Climàtic Producció Aliments Oxfam Intermon, que s’ha celebrat en la seu del Centre Mundial d’Alimentació Sostenible, CEMAS, de València. Ribó ha alertat de la necessitat de fer “un pas de pàgina en la història” per a lluitar contra les injustícies derivades del canvi climàtic i contra la fam en el món. “Mai un conflicte armat ha suposat un avanç, més aviat tot el contrari, mort, fam, pobresa i esquinçament. Ningú que impose les seues idees o les seues lleis a través de la violència té legitimitat per a això. El model productiu basat en el màxim benefici econòmic, en la cobdícia i el menyspreu a les persones i al medi ambient ens ha posat a les portes d’una disjuntiva transcendent: El valor de la vida humana enfront del valor especulatiu”, ha afirmat l’alcalde.

En la seua intervenció en l’acte de clausura de la jornada, Ribó ha assegurat que “les alarmes ja han començat a sonar. Allò que fem en els pròxims anys tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes que formem este món condicionarà la vida en els pròxims anys. No hi haurà segona oportunitat. Així doncs, ha d’imposar-se el respecte, la coherència i la solidaritat”.

L’edifici La Base de la Marina de València ha acollit esta trobada especialitzada que ha versat sobre l’estreta relació entre el canvi climàtic i la producció d’aliments, i que està organitzat per l’ONG Oxfam Intermon. L’alcalde s’ha fet eco en les seues paraules de l’informe “Conflictes, covid-19 i canvi climàtic: una combinació mortal que agreuja la fam en el món”, publicat per esta entitat el mes de juliol passat que, ha assenyalat, constitueix “una crida des de la societat civil, una vegada més, a la implicació i a la necessitat d’exercir la nostra ciutadania global. Una vegada més, l’obligació d’actuar amb consciència, d’entendre els drets i la dignitat humana com un espai irrenunciable per a totes les persones d’este món”, ha defensat.

Ribó ha destacat les xifres sobre l’alimentació mundial segons el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, que assenyalen que només en 2019 es van malgastar 931 milions de tones de menjar, i ha afirmat com “en eixe context, el local que es converteix en global, les ciutats, els governs regionals i els municipis estem ja fent molt. I molt més que farem”, ha assegurat.

Les ciutats prenen la iniciativa

En este context, Ribó ha destacat la labor del CEMAS que, amb el suport tècnic permanent de la FAO, rep cada dia projectes, iniciatives i accions “que mostren un caleidoscopi cívic a nivell mundial”. I ha defensat el paper de les ciutats en esta lluita: “són les xarxes de ciutats, els centres d’investigació, el sector privat i la societat civil els qui prenen la iniciativa, moltes vegades davant la no acció dels qui més haurien de fer”. Com a exemple, ha citat regulacions a nivell local com el sistema de compra pública de Copenhaguen (Dinamarca) o Gant (Bèlgica), o els projectes impulsats des de centres escolars o per a dinamitzar el xicotet comerç i els mercats de barri a València.

“La urgència de continuar construint una estructura global basada en el civisme i la solidaritat està donant pas a una consolidació dels valors més inherents de la vida humana. No podem perdre eixe espai que a poc a poc estem conquistant”, ha afirmat l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha conclòs la seua intervenció assenyalant la necessitat de “prendre mesures dràstiques per a poder acabar amb la fam, actuar de manera col·lectiva per a acabar amb les injustícies subjacents que les provoquen i, especialment, mitjançant la pau en les zones en conflicte com el primer i inevitable pas per a lluitar contra la fam”.