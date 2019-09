Joan Ribó ha defensat “els desplaçaments segurs” durant la inauguració del V Congrés Nacional de Seguretat Viària i Discapacitat

Connect on Linked in

“L’Ajuntament treballa per a garantir la mobilitat de totes les persones en les millors condicions, perquè recórrer els carrers de la ciutat amb seguretat és un dret a preservar”. Així ho ha manifestat hui l’alcalde Joan Ribó, durant la inauguració del V Congrés Nacional de Seguretat Viària i Discapacitat, en el qual també ha donat compte d’algunes de les mesures adoptades a València per a, per exemple, assegurar l’accessibilitat en les parades de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) o facilitar l’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.



L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat en la inauguració oficial de l’esmentat certamen, organitzat per ASPAYM (l’associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques de la Comunitat Valenciana), amb la finalitat de reflexionar, al costat dels professionals relacionats amb el sector de la seguretat viària, sobre les bones pràctiques en el desenvolupament de polítiques viàries urbanes per a vianants i persones amb mobilitat reduïda.



La inauguració d’esta trobada, que es clausurarà demà, ha estat presidida per la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i s’ha celebrat en un hotel d’una cadena que funciona com un Centre Especial d’Ocupació. En la seua intervenció, l’alcalde ha explicat que València acull la cinquena edició d’este congrés de caràcter nacional “en un moment en el qual la mobilitat urbana experimenta notables canvis i transformacions que requereixen ser orientats cap a la sostenibilitat, la seguretat i l’accessibilitat”. Un debat que, segons ha destacat, “és necessari realitzar-lo sota la premissa de garantir espais públics de qualitat i la plena integració de la ciutadania, amb especial atenció a les persones amb diversitat funcional fomentant la seua autonomia i benestar”.



Joan Ribó ha defensat la mobilitat segura, sense accidents mortals, “que defineix el treball desenvolupat sobre este tema a València en els últims anys”, i ha recordat “que el govern municipal promou nombroses iniciatives per a aconseguir la màxima pacificació del trànsit a la ciutat i reduir el nombre d’accidents, impulsant aquelles formes de mobilitat que siguen més sostenibles i que al seu torn garantesquen l’accessibilitat universal i l’autonomia personal”.



En este sentit, ha parlat “de l’esforç realitzat per a potenciar l’ús de la bicicleta, amb una xarxa de carril bici accessible cada vegada major i segregada de la calçada, del carril bici amb un anell ciclista que ja ha superat el milió d’usuaris, i del 70% de carrils de la ciutat pels quals ja s’ha de circular a 30 quilòmetres per hora. També ha ressaltat altres actuacions, “realitzades per a garantir l’accessibilitat en les parades de l’EMT que renova la seua flota amb autobusos que incorporen tecnologia per a donar millor servici”, i de l’increment de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, “més de 600 en aquests últims 4 anys”.



En fer balanç del treball realitzat en matèria de mobilitat urbana, l’alcalde Joan Ribó ha subratllat “que, sobretot, el govern municipal ha recuperat espai públic de qualitat, amb 33.000 metres quadrats de noves zones i passos per a vianants”. “Tot això sempre des del diàleg, atenent les demandes dels col·lectius implicats, perquè València és de totes i de tots, i ningú ha de trobar-se obstacles que li impedesquen poder viure la ciutat plenament”, ha assegurat la primera autoritat municipal.



Si bé, ha afegit: “Encara queda molt per fer, però el nostre compromís i treball és constant amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat per a les persones, amable, assegurant la convivència entre les diverses formes de desplaçament perquè siguen compatibles amb l’accessibilitat universal i la seguretat de la ciutadania”.



Per esta raó, ha explicat la seua participació en este fòrum en el qual es plasma la voluntat de l’Ajuntament de València “d’aprendre les bones pràctiques que ens ajuden en el desenvolupament de polítiques viàries urbanes per a vianants i persones amb mobilitat reduïda. És una oportunitat de poder escoltar directament als qui viuen la ciutat i moltes vegades la pateixen a causa de les seues circumstàncies”.



“L’espai públic ha de ser segur. La seguretat viària no és cosa només de carreteres, operacions sortida i entrada, excessos de velocitat en grans vies. És un assumpte d’una gran incidència urbana, perquè és a les ciutats on, per desgràcia, es produeix un percentatge dels accidents”, ha conclòs Joan Ribó. En la mateixa línia s’ha manifestat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui també ha parlat de l’espai públic “com un bé de tota la població”, i ha apostat “pel transport públic per a pacificar el trànsit rodat en el nucli urbà de les ciutats”.



En l’acte inaugural també han participat la Secretària d’Estat de Servicis Socials del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Ana Isabel Lima Fernández; el president de la Federació Nacional de ASPAYM, Ángel de Propis; i el president del CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) de la Comunitat Valenciana, Luis Vañó, qui ha agraït el compromís de les administracions per a evitar els accidents, que són una de les primeres causes de la discapacitat sobrevinguda.