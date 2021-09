Joan Ribó ha participat en una trobada internacional de ciutats per a fer front al canvi climàtic

Connect on Linked in

L’alcalde destaca que l’objectiu d’aconseguir una València neutra en emissions contaminants “és una ‘missió’ compartida”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterat hui la “importància que la ciutadania, les empreses i altres sectors participen per a aconseguir l’objectiu d’aconseguir una València neutra en emissions contaminants”. “Si volem oferir als nostres fills i filles un futur d’energia sostenible, ocupació de qualitat, equitat social i entorns urbans saludables, verds i interconnectats hem d’emprendre ara les transformacions estructurals que les nostres ciutats necessiten”, ha assegurat en una jornada en la qual alcaldes i alcaldesses, i altres responsables públics de diferents ciutats europees han reflexionat sobre els desafiaments i intercanviat aprenentatges sobre la qüestió climàtica. En la seua intervenció, via telemàtica, en esta trobada celebrada a la ciutat romanesa de Brasov, Joan Ribó ha assegurat que “les mesures per a aconseguir una neutralitat climàtica i aconseguir ciutats descarbonitzades en les quals les persones visquen millor s’han de realitzar en positiu”.

En primer lloc, l’alcalde de València ha parlat del “repte d’abast global, que tenen les grans ciutats per a transformarse en societats verdes, inclusives, equitatives i justes”; i ha argumentat que eixe repte s’han d’aconseguir al més prompte possible per a limitar el calfament global”. Seguidament, s’ha centrat en el Mediterrani, com un espai “especialment vulnerable”, “la qual cosa –segons les seues paraules- obliga les ciutats d’este àmbit geogràfic a adaptar-se i incorporar el canvi climàtic com un element transversal en totes les seues polítiques, amb iniciatives com, per exemple, “fer les ciutats més verdes o adaptar edificis per a aprofitar la llum solar”.

“El canvi climàtic és un problema que hem d’abordar i a què podem donar resposta des de la mateixa idiosincràsia de les ciutats mediterrànies. Però, esta transició climàtica persegueix fer unes ciutats desitjables, on les persones puguen viure millor”, ha incidit. D’esta manera, Joan Ribó ha presentat l’Estratègia Urbana València 2030, “que posa la qüestió climàtica en el centre per a repensar la ciutat des de sis perspectives complementàries”

“Volem una ciutat saludable, lliure de contaminació, amb alimentació de proximitat, neta i sostenible, compacta i de proximitat, que avança en l’economia circular i produeix l’energia que consumeix de manera renovable”, ha ressaltat sense oblidar l’objectiu d’aconseguir “una ciutat compartida, amb equitat i on tots els barris poden gaudir per igual de la transició a la sostenibilitat”. “I també treballem per a aconseguir una ciutat pròspera, on se supera la tradicional dicotomia entre ecologia i economia, i es posa la transició ecològica al servici de la generació d’ocupació verda; una ciutat creativa, capaç de desenvolupar noves solucions per als reptes de la descarbonització; i una ciutat mediterrània, que recupera la seua essència per a donar resposta als reptes del futur”, ha detallat el primer edil.

Segons ha recordat l’alcalde, l’estratègia de ciutat combina els objectius de l’Agenda Urbana, amb les ‘missions europees’, “que impulsen l’aplicació de la innovació per a cobrir necessitats socials”. “I per este treball la Unió Europea ha reconegut a València com una de les 6 ciutats més innovadores d’Europa”.

“La primera d’estes missions que ha proposat és, precisament, la d’aconseguir 100 ciutats europees climàticament neutres abans de 2030, i esta iniciativa és un pas més en el conjunt de compromisos de València amb la lluita contra el canvi climàtic, que van començar amb la signatura del Pacte d’Alcaldies en 2009 i que s’han anat plasmant en les seues diferents estratègies i plans d’acció”.

D’altra banda, Joan Ribó ha manifestat que “el consens polític i social és necessari per a dur a terme este tipus de propostes i per a aconseguir que València siga una d’aqueixes cent ciutats que siguen la punta de llança contra el canvi climàtic a Europa”.

“El compromís d’esta missió es concreta a aconseguir que almenys 3 barris, pobles o zones d’especial interés avancen significativament per a convertir-se en climàticament neutres i a més fer-ho amb i per a la ciutadania, és a dir, tenint en compte el seu benestar i la seua participació” “I això ens ha de portar articular transversalment diverses polítiques públiques, i concretar la col·laboració públic-privada i social”.

En este marc, l’alcalde també ha recordat que esta setmana ha signat juntament amb els alcaldes de Madrid, Sevilla i Barcelona un acord per a transformar les seues ciutats, i accelerar la transició energètica i ecològica abans de 2030, un acord que s’inscriu dins de la iniciativa cities 2030, impulsada des de la plataforma El Dia Després.

València està preparada per a la descarbonització

“A València considerem la dècada del 2020 al 2030 com la dècada clau per a l’acció si volem complir amb els objectius de descarbonització i per a això, i amb la finalitat de no arribar tard, estem impulsant un ampli ventall de polítiques perquè entenem que fa falta traduir els grans compromisos en actuacions concretes i a València estem avançant”, ha explicat abans de donar compte d’alguns projectes com la recuperació de la plaça de l’Ajuntament per a la ciutadania o la implantació de comunitats energètiques en alguns barris de la ciutat.

“A més, aspirem al fet que les nostres universitats, les nostres empreses, les institucions públiques, el xicotet comerç, la cultura, la societat civil, la ciutadania… se sumen al projecte de fer de València una Ciutat Neutra, perquè, per a nosaltres, el futur és una missió compartida”, ha emfatitzat.