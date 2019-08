Connect on Linked in

L’exposició «Sense blau no hi ha verd» s’ha inaugurat a València recentment, i s’emmarca en les accions de divulgació de Medsealitter, un projecte pilot, implementat en quatre països (Itàlia, França, Espanya i Grècia) liderat per la Universitat de València i la Universitat de Barcelona, amb els objectius de desenvolupar, provar i aplicar protocols per a analitzar i gestionar l’impacte del fem en la biodiversitat marina.