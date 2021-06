Joan Ribó mostra la seua preocupació per l’impacte laboral que pot tindre el projecte d’ampliació del Port de València

Print This Post

Joan Ribó s’ha reunit este matí amb representants de la Coordinadora d’Estibadors del Port

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat hui la seua sorpresa i la seua alerta davant l’informe de la Coordinadora d’Estibadors del Port de València que assenyala que el projecte d’ampliació del port comportaria la destrucció d’un terç dels llocs de treball que existeixen actualment. Ribó s’ha reunit este matí a l’Ajuntament amb una representació de la coordinadora, en el marc de la sèrie de trobades que està mantenint amb diferents instàncies afectades i implicades en este àmbit.

“Semblava que una de les premisses sobre les quals s’assenta el projecte d’ampliació del Port de Valéncia és la creació de riquesa i de llocs de treball”, ha assenyalat l’alcalde al final de la reunió; “però ens hem portat una enorme sorpresa en conéixer la documentació que ens ha aportat la Coordinadora d’Estibadors del Port amb un estudi sobre l’impacte d’este projecte sobre l’ocupació. La conseqüència més cridanera d’este estudi és que la possible ampliació del port no generaria llocs de treball, sinó tot el contrari: la pèrdua d’un terç, aproximadament, dels 1.500 llocs de treball actuals”.

L’alcalde ha subratllat la seua sorpresa davant esta circumstància, que implicaria que “es perden uns 500 llocs de treball, a conseqüència d’un procés de robotització i automatització”. Este fet se sumaria a la resta d’aspectes que l’alcalde ha qüestionat sobre este projecte portuari, com el seu efecte sobre les platges i sobre el transport, l’impacte mediambiental i paisatgístic, o els milions de metres cúbics que seran necessaris per a dur a terme la possible ampliació, ha assenyalat.

“Però este nou element que se suma ara, la destrucció d’ocupació, ens preocupa profundament”, ha afirmat Ribó, qui ha argumentat que “no és comprensible que una entitat pública, com és l’Autoritat Portuària realitze una inversió tan gran de diners i de recursos, i que això no es traduïsca en creació de llocs de treball, sinó de tot el contrari”.

Joan Ribó s’ha reunit amb els representants dels estibadors acompanyat pel vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i pel regidor de Mobilitat Sostenible y Platges, Giuseppe Grezzi. El portaveu de la coordinadora, Pepe Moratal, ha agraït a l’alcalde la seua preocupació i implicació, i ha assenyalat “l’impacte laboral que pot tindre el desenvolupament d’esta mena d’infraestructures”. El portaveu ha afirmat que la voluntat del col·lectiu és “treballar per a minimitzar l’impacte que el desenvolupament d’estes infraestructures i la nova terminal puga tindre sobre els treballadors, i que es mantinga la qualitat i les garanties del treball com correspon”. “Si volem fer un Port atractiu i amb estabilitat, és necessari generar ocupació de qualitat i infraestructures sostenibles”, ha subratllat.