Joan Ribó parla amb el Grup MSC per l’ampliació del Port.

L’alcalde de Valencià Joan Ribó i els representants del Grup MSC s’han reunit per abordar el projecte d’ampliació del Port. A la reunió han coincidit en la necessitat d’establir accessos ferroviaris, ja que són “menys contaminants, més eficaços i més econòmics”. Joan Ribó, que ha qualificat la trobada de “fructífera”, ha explicat que “fer-se bé les coses vol dir que s’han de fer tenint en compte tots els possibles impactes ambientals”.



Al parlar del possible impacte mediambiental, ha recordat que s’han de veure tots els efectes i solucionar-los. Ribó ha ressaltat que el Port “és molt important per a València”,



Davant dels mitjans de comunicació, l’alcalde també ha destacat el treball que MSC ha impulsat en la Zona d’Actuacions Logística (ZAL) del Port, amb una inversió en matèria agroalimentària, per a habilitar contenidors per a la conservació dels productes refrigerats, “que suposa aquesta acció per a la promoció del patrimoni de l’horta”.