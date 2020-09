Joan Ribó reclama al govern central una solució al problema hídric de l’Albufera i la regressió de les platges del Sud

Connect on Linked in

L’alcalde Ribó i el vicealcalde, Sergi Campillo, han presentat a la vicepresidenta dos projectes de renaturalització: el nou llit del Túria i el sistema dunar a les platges del Nord

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s’ha reunit este matí amb la vicepresidenta del Govern Teresa Ribera, a qui ha reclamat una solució al problema hídric de l’Albufera i a la regressió de les platges del Sud, i així mateix, ha presentat dos projectes de renaturalització que impulsa l’Ajuntament: el corredor verd en el llit del Túria i el sistema dunar de les platges del Nord. Ribó ha apel·lat a «l’empatia i el suport a tots els nivells del Govern de l’Estat perquè València siga un referent nacional i internacional de polítiques verdes, la qual cosa servirà així mateix de projecció per a Espanya».



Ribó s’ha desplaçat fins a Madrid per a exposar davant la vicepresidenta del Govern i ministra de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, l’aposta que la ciutat ha realitzat en els últims anys per la sostenibilitat, «una vertadera revolució», en paraules de l’alcalde, i per a plantejar la necessitat del suport de l’Executiu als projectes que l’Ajuntament preveu desenvolupar en els pròxims anys. Tal com ha defensat Joan Ribó davant Teresa Ribera, «València vol fer un pas endavant en esta política verda i sostenible. Aspirem al fet que la nostra ciutat es reforce com a referent de polítiques verdes i sostenibles, i per a això necessitem de la complicitat i la col·laboració del govern central».



L’alcalde ha destacat l’actitud positiva de la vicepresidenta, així com del secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i el director general de l’Aigua, Teodoro Estrela, davant els temes plantejats. Ribó i Campillo han exposat davant Ribera els quatre projectes emblemàtics per a la ciutat per als quals es pretén el suport institucional: la resolució definitiva dels problemes hídrics del parc natural de l’Albufera; l’estabilització i restauració ambiental de les platges al sud de València; la renaturalització de les platges al nord del Port; i finalment, la renaturalització i la creació d’un gran corredor verd en el nou llit del riu Túria.



El vicealcalde Sergi Campillo ha subratllat que València «viu una revolució de la sostenibilitat i de les polítiques verdes en estos 5 anys en què, a més, hem impulsat polítiques de mobilitat sostenible i hem recuperat espai públic per a la ciutadania, com la recent conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament». En este context, Ribó i Campillo han posat sobre la taula els assumptes «fonamentals» per a resoldre, com la solució definitiva dels problemes de dotació hídrica per al Parc Natural de l’Albufera, «especialment ara, estem a les portes d’un nou cicle de planificació hidrològica que durarà 6 anys, fins a 2027 al Xúquer, i per tant és el moment de resoldre definitivament esta qüestió». L’alcalde ha xifrat en 70 hectòmetres cúbics d’aigua la dotació ambiental necessària per a l’aiguamoll, a part de la qual es realitza actualment.



EL PLA DE REGENERACIÓ DE LES PLATGES DEL SUD



Així mateix, «volem també actuar al màxim en tots els projectes de regeneració de les platges del sud de València, com reclamen els veïns i veïnes del Sud», ha afegit l’alcalde, que ha reclamat «que s’execute ja el Pla de Regeneració que està en tramitació», i que suposa una inversió de 28 milions d’euros. En este sentit, el vicealcalde Campillo ha recordat que «s’ha perdut molta arena per efecte del Port, que atrapa tota l’arena i impedeix que estes platges siguen estables; i per tant des del Ministeri han d’accelerar al màxim els terminis per a realitzar este projecte al més prompte possible, també per a previndre front nous temporals».



Durant més de dues hores Ribó i Campillo han exposat els detalls de cadascun dels projectes. El vicealcalde, Sergi Campillo, ha recordat que el Parc Natural de l’Albufera constitueix el primer parc natural valencià, declarat en 1986, però actualment, el llac pateix una «sequera» d’aportacions d’aigua durant el període hivernal «que atenta directament contra la preservació dels valors naturals i la sostenibilitat dels usos tradicionals de l’aiguamoll». Per això, l’Ajuntament defensa que «no és possible aconseguir la plena restauració ambiental de l’aiguamoll sense recuperar cabals de qualitat suficients». «Sense inundació ni aigua circulant s’afavoreixen les anòxies post-collita en els arrossars i les consegüents mortaldats de fauna aquàtica, que empobreixen l’ecosistema i comprometen greument la continuïtat d’activitats practicades des d’antic, com la pesca i la caça i altres activitats econòmiques no menys importants, com el turisme».



En segon lloc, sobre la reconstrucció del cordó dunar de les platges del sud, Campillo ha subratllat «la importància ecològica i ambiental d’este sistema, que ha quedat perdut en bona part a causa els temporals que han afectat la ciutat i a la Comunitat els últims anys». Tal com es recull en l’estudi que l’alcalde ha presentat a la ministra, «les diferents anàlisis de l’evolució de la línia de costa que s’han elaborat al llarg de diferents períodes coincideixen que la regressió ha sigut molt forta fins a l’antic poliesportiu del Saler, fort fins a la gola del Pujol i menor fins a la gola del Perellonet, i són estables o fins i tot en creixement les situades al sud d’esta gola fins a la del Perelló. Esta situació de pèrdua de platja en tot este tram sud del terme municipal de València ha determinat que en els últims 30 anys, les tres administracions públiques (l’Estat a través de la Demarcació de Costas de València, la Generalitat a través de la Direcció General de Ports i Costas de la Conselleria d’Obres Públiques, i l’Ajuntament, a través del Servici Devesa-Albufera), han treballat de manera conjunta amb el doble objectiu d’intentar donar major estabilitat a les platges de tot este front i recuperar un ecosistema de gran valor natural, hui dia escassament representat degut principalment al procés d’urbanització de la costa. Per a això s’ha tingut clar que era necessari dur a terme una sèrie d’actuacions que implicaren l’eliminació de les construccions i infraestructures pròximes a la línia d’aigua, l’aportació d’arena a fi de regenerar les platges i construir dunes litorals, i la retirada el màxim possible de la línia d’aigua dels nous cordons dunars construïts, a fi de donar una major estabilitat a la platja».



LES PLATGES DEL NORD I EL CORREDOR VERD DEL TÚRIA



Quant al projecte de renaturalització del front marítim de les platges al nord del Port, la proposta es basa a habilitar «un sistema de dunes i oasis de vegetació, adequat a la realitat meteorològica actual que alhora els oferisca la possibilitat de crear itineraris alternatius i un sistema atractiu de relació entre la part ‘urbana’ de la vora marítima (l’antic passeig) i la nova realitat».



Finalment, el vicealcalde ha explicat el projecte de creació d’un gran corredor verd en el nou llit del riu Túria. Tal com ha recordat a la ministra, el llit fluvial va ser desviat fa 50 anys del seu llit original «i hui dia és una gran canonada de ciment a cel obert que, de reconvertir-se en este corredor verd, uniria els nostres dos parcs naturals més emblemàtics: el de l’Albufera i el del Túria».



L’alcalde ha conclòs la trobada subratllant que «vivim enmig d’una transició inexorable cap a una nova manera d’entendre el territori, on la Naturalesa ja no es veu com una cosa aliena als éssers humans sinó més aviat com alguna cosa on hem de tornar a connectar-nos. Les ciutats també reclamen solucions als múltiples problemes acumulats durant dècades d’un sistema de desenvolupament que ha donat l’esquena a la naturalesa».