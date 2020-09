Joan Ribó reclama al València CF «voluntat d’avançar» per a finalitzar les obres del Nou Mestalla

Connect on Linked in

L’alcalde de València demana que l’entitat esportiva “demane ja la llicència d’obres del nou camp i que comence amb el poliesportiu promès a Benicalap”

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha mostrat taxatiu en la “imperiosa necessitat per a la ciutat que comencen les obres del nou estadi del València Club de Futbol, paralitzat des de fa massa anys”, i en este sentit, ha demanat al president de l’entitat esportiva, Anil Murthy, “gestos que indiquen que eixe és el camí que pren a partir d’ara el València CF”. En este sentit, ha dit Joan Ribó, “el València CF té dos bons exemples per a mostrar esta voluntat d’avançar: que sol·liciten tots els tràmits per a la llicència d’obra del nou estadi, i que comencen a treballar en les obres per a fer el poliesportiu en el barri de Benicalap a què es van comprometre en 2007”. Ambdós dirigents s’han compromés a tractar de trobar solucions a la situació actual.



L’alcalde de València ha fet estes declaracions després de la reunió mantinguda amb Murthy, en què també han estat presents els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, i el conseller de l’entitat esportiva José Luis Zaragosí. Joan Ribó també ha explicat que les penyes esportives del València Club de Futbol han demanat formalment una reunió amb l’alcalde i, “com a part activa de la ciutadania, he demanat a la directiva de l’entitat esportiva que tinguen un gest amb elles per tal de desbloquejar la situació de descontent actual pel que fa als locals on s’ubicaven des de fa més de 20 anys”.



Pel que fa a l’Actuació Territorial Estratègica (ATE) compromesa per l’administració amb el València Club de Futbol, Joan Ribó ha recordat que “la seua pròrroga és difícil de justificar, a menys que s’avance en el nou estadi i el poliesportiu de Benicalap”. “Jo no soc partidari d’eternitzar una situació que és roïna per a l’entitat esportiva però sobretot per a la ciutat de València i el barri de Benicalap, amb una infraestructura inacabada en una de les entrades més importants de la ciutat, que dona una imatge que no ens agrada a ningú”. L’alcalde ha reflexionat sobre “els símbols d’un passat d’obres faraòniques per acabar, o que estan judicialitzades, o que ens han costat als valencians uns sobrecostos impossibles de justificar. Acabar l’estadi del València CF seria donar per acabada eixa etapa del passat”. “En qualsevol cas”, ha prosseguit l’alcalde, “la decisió de prorrogar o no l’ATE és una competència autonòmica; la meua opinió és clara: no eternitzar-ho més”.



L’alcalde ha defès que “és responsabilitat de les administracions públiques, i en el meu cas com alcalde, defendre els interessos de la ciutat de València. El sòl públic que es va destinar en el seu moment per al nou estadi ha de ser amortitzat; també la parcel·la que continua sent municipal, on el València CF es va comprometre a construir un poliesportiu”. “A més de sol·licitar els tràmits per a la llicència d’obra del nou estadi, un bon gest del club esportiu seria començar amb eixe poliesportiu promés per al barri de Benicalap. Este és el moment de començar-lo”.