Joan Ribó reclama que es planifique la mobilitat del port en coordinació amb el Corredor Mediterrani

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha abordat, amb la presidenta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Eva Blasco, i amb representants de les diferents associacions empresarials que la integren, el model de desenvolupament econòmic de la ciutat i del Port, i les exigències i reptes de futur.

Ribó, ha assenyalat la necessitat d’apostar per la mobilitat del Port de València “en planificació coordinada amb el node de la ciutat de València en el Corredor Mediterrani”.

L’alcalde ha parlat també sobre els materials necessaris per a emplenar les estructures projectades (el nou projecte assenyala un volum de farciment de 23’3 milions m³ enfront de la DIA de 2007 xifra en 19’05 milions m³). “Així que caldrà especificar l’origen d’eixos materials”, ha advertit. I, finalment, s’ha referit a “un factor important per als usuaris de les platges de Cabanyal i Malva-rosa i per als habitants d’estos barris: els canvis en el paisatge, “ja que es contempla una modificació de més d’un quilòmetre del conjunt de grues i plataformes de la nova terminal a les platges del Nord”. Per això, l’alcalde i el Ple han sol·licitat un Estudi paisatgístic de la nova terminal i de la seua afecció a les platges del Cabanyal i la Malva-rosa”.