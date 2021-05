Joan Ribó reivindica la figura de Peset Aleixandre com a referent científic i democràtic de València

Connect on Linked in

Joan Ribó ha participat en l’homenatge al doctor, rector i polític celebrat en el 80 aniversari del seu afusellament al Cementeri General

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat hui “el ferm compromís de l’Ajuntament de continuar treballant per la convivència pacífica i la consolidació d’espais, d’una ciutat, on totes i tots tinguem cabuda, on persones com el doctor, rector i polític republicà Joan Peset Aleixandre puguen erigir-se en models per a la resta”. Així ho ha manifestat en un dels actes d’homenatge a este valencià amb motiu del 80 aniversari del seu afusellament. En esta cerimònia, organitzada per l’Associació per a la Memòria Democràtica del País Valencià al Cementeri General, el primer edil ha assegurat que Joan Peset Aleixandre, que dona nom a una avinguda de la ciutat, “representava el progrés, l’excel·lència de la medicina, de la ciència, de la investigació”. I ha lamentat que “li arrabassen la vida amb l’únic argument de la imposició, de callar les veus dissonants, d’apagar les raons de qui defensava una democràcia en què hi havia espai per a totes i tots”.

L’alcalde Joan Ribó, acompanyat del regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramon, de la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, i altres membres de l’equip de govern, s’ha sumat a la comitiva defensora de “retre homenatge a una persona bona, que va fer dels seus valors i la seua trajectòria personal i professional un exemple a seguir, tot i que durant molt de temps la foscor de la dictadura haja impedit fer-ho tan visible com pensem que hauria sigut necessari”.

“Hui, huit dècades després d’este crim franquista contra la medicina i la llibertat, i d’oblit de qui va ser un dels impulsors de la vacuna contra la coneguda com gripe espanyola, al cementeri, un espai que s’erigeix com a museu de la València passada i on troben descans les persones que han sigut protagonistes de la nostra ciutat”, Joan Ribó ha fet memòria “perquè no es repetisca la història i el terror d’una dictadura, i perquè esta no es contrapose a la raó de la democràcia”

“Fa 80 anys d’un episodi negre en la nostra història com a societat, l’afusellament d’un valencià que recordem com a rector de la Universitat de València, com a científic de prestigi, com a metge destacat que va fer un pas avant contra epidèmies de l’època, demostrant-nos dècades després que, amb la ciència, amenaces com la que ja fa més d’un any planeja per tots els racons del nostre planeta, es poden combatre i véncer”, ha lamentat l’alcalde.

Joan Ribó ha recordat a Joan Peset Aleixandre “com a demòcrata convençut, disposat a combatre el feixisme, i com a persona culta i compromesa amb el benestar de la gent”. “El rememorem com a algú admirat per la ciutadania i reconegut i condecorat per institucions; com a algú defensat fins i tot per persones que ideològicament eren llunyanes però que, davant la injustícia i la barbaritat que el franquisme perpetraria contra ell, defensaren la seua forma de procedir, totalment inqüestionable”.

L’alcalde també s’ha fet ressò d’un deute que València ha arrossegat durant dècades amb la figura de Peset Aleixandre. “Ni tan sols una gran avinguda permetia la reparació necessària, en conviure a pocs metres d’un altre reconeixement intolerable en una ciutat democràtica, oberta i plural”, ha expressat en recordar l’existència l’anomalia democràtica resolta l’any 2017 al canviar el nom de l’avinguda Marco Mereciano (falangista) pel de Félix del Río (activista veïnal).

“A hores d’ara l’avinguda de Peset Aleixandre, qui també va ser responsable municipal de Salut Pública, comparteix entorn amb altres vies que recorden, per exemple, trajectòries de producció literària o d’èxit en el món de l’arquitectura, l’escultura i, per descomptat, també de la ciència”, ha celebrat Joan Ribó en assegurar “l’important que són estes oportunitats de donar a conéixer el que hi ha darrere d’un nom, per dir-li al món que eixe nom era el d’una persona bona”. “Per valorar allò que va escriure Peset Aleixandre a la seua família abans que li llevaren la vida: que la seua terra el recordara com una persona que no va fer més que servir-la i complir la llei.

“Així el recordem ara. I treballarem perquè així el recorden al futur: com a un ciutadà eminent de què València sent admiració i orgull”, ha conclòs el primer edil.