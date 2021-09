Joan Ribó subratlla el compromís de València a estretir els llaços de col·laboració i intercanvi amb Magúncia

Les autoritats de Magúncia han manifestat el seu interés de conéixer i prendre part a València Capital Mundial del Disseny 2022

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este matí a Magúncia amb el seu homòleg a la ciutat alemanya, Michael Ebling, amb qui ha subratllat la voluntat compartida de continuar estretint els llaços de col·laboració i intercanvi en tots els àmbits que les dos ciutats van iniciar fa més de 40 anys. De fet, les autoritats de Magúncia han manifestat el seu interés de conéixer i prendre part a València Capital Mundial del Disseny 2022 que, tal com ha assenyalat Ribó, “pot ser un mecanisme important de col·laboració entre les dos ciutats”.

València i Magúncia són ciutats agermanades des de l’any 1978, i la reunió dels dos mandataris s’ha plantejat com un compromís comú d’intensificar les vies de cooperació en investigació, innovació, promoció econòmica i cultura, principalment. Ribó ha viatjat esta setmana a Alemanya per tal de participar en la trobada d’universitats i ciutats en el marc de l’Aliança Forthem. En este sentit, els dos alcaldes han assenyalat també la seua voluntat d’“impulsar la continuïtat dels contactes i la col·laboració entre les universitats de Magúncia i les de València”

Després de prendre part en la jornada, amb la participació de la Universitat de València, l’alcalde Joan Ribó s’ha reunit amb l’alcalde de Magúncia, ciutat amfitriona de la trobada. Durant la reunió, els dos han assenyalat la importància que les ciutats realitzen una aposta ferma per la innovació i la promoció del talent com a eixos per al desenvolupament sostenible i les solucions innovadores davant els reptes que planteja el futur. En este camp es concreta l’interés que l’alcalde Ebling ha mostrat per la Capitalitat Mundial del Disseny que València ostentarà en 2022, per la qual cosa tots dos polítics han concretat una pròxima visita d’una delegació alemanya a la nostra ciutat per a conéixer de primera mà el treball realitzat per València en este camp, així com les propostes i millores plantejades, des del convenciment que el disseny és una eina fonamental per a la millora de la qualitat de vida ciutadana.

En este sentit, Joan Ribó ha destacat la importància del paper de les universitats com a motor de desenvolupament i d’atracció i projecció del talent. Tal com ha subratllat l’alcalde de València, la Universitat de València va ser una de les primeres universitats europees i espanyoles; i així mateix, València és una de les primeres ciutats de l’Estat a rebre estudiants estrangers en programes com Erasmus o el propi Forthem. Tal com explicava el primer edil esta mateixa setmana en la trobada de l’Aliança Forthem, “en els últims anys, València s’ha caracteritzat pel seu avanç cap a una ciutat resilient, sostenible i saludable, que compta amb espais per a viure i gaudir, i defensa valors com la tolerància i la diversitat, com bé saben els estudiants i professors que la visiten cada any gràcies a programes d’intercanvi com el de l’Aliança Forthem que encapçala la Universitat de València”.

Un altre dels assumptes que ha ocupat part de la sessió ha sigut la mobilitat urbana. Magúncia és una ciutat que ha realitzat una important aposta per la recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, amb amplis àmbits reservats per a persones a peu i vehicles de mobilitat sostenible i personal, en la mateixa línia que València ha començat a fer en els últims anys. “Magúncia està més avançada encara que València en este àmbit –ha reconegut l’alcalde Ribó- però nosaltres estem aproximant-nos a bona velocitat”.

Ribó i Ebling han conclòs la seua reunió amb el compromís compartit i exprés d’intensificar el treball comú de València i Magúncia, i concertar noves trobades per a l’intercanvi d’experiències i polítiques públiques.