Joan Ribó subratlla la importància de facilitar la comercialització dels productes ‘eco’ i de proximitat

L’alcalde de València ha visitat este matí Mercavalencia i l’Ecotira, el nou espai de distribució de productes ecològics que va arrancar fa dos setmanes

És molt important facilitar els mecanismes de comercialització de productes ecològics i de proximitat perquè puguen arribar a totes les persones, però també per a abaratir el seu preu”. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat este matí Mercavalencia, acompanyat del regidor de Comerç, Carlos Galiana, i ha pogut observar el funcionament de l’Ecotira, l’espai de distribució de productes ecològics de proximitat de la Tira de Contar.

Este nou àmbit comercial, que va començar a funcionar a finals del mes passat, permet als productors ecològics comercialitzar els seus productes directament a professionals del sector com a restaurants o comerços d’alimentació. Amb l’Ecotira les persones consumidores tindran accés a productes ecològics de proximitat, amb varietat d’oferta i preus justos, en qualsevol punt de la ciutat i àrea d’influència de Mercavalència, contribuint a fer una ciutat més sostenible. Durant el recorregut, Ribó ha tingut ocasió de parlar amb agricultors i agricultores sobre els reptes i expectatives del sector, i ha visitat també la Tira de Contar i el mercat majorista de fruita i verdura.

Joan Ribó ha destacat el moment actual de la societat, un moment de conscienciació sobre els reptes que planteja la salut pública i la transició ecològica, en el qual els productes de proximitat i sostenibles “estan tenint un pes i un creixement cada vegada major, tant en la Comunitat Valenciana com en tota Espanya”. L’Ecotira resol la necessitat que existia de crear un canal curt, sostenible i just per a comercialitzar productes locals i ecològics de l’horta valenciana. Tal com ha destacat el regidor Galiana, “l’Ecotira no és una competència per als mercats, sinó precisament un servici per als professionals d’estos mercats i de les botigues d’alimentació, perquè puguen proveir-se d’esta mena de productes ecològics i vendre’ls després a les i els consumidors”. “Dir el contrari és no conéixer les nostres tradicions ni el funcionament de Mercavalencia ni de la Tira de Comptar”, ha subratllat.

Este nou projecte que acaba de començar suposa per al sector professional un accés directe a una variada oferta de productes de qualitat i de proximitat que aporten un valor afegit als seus negocis. L’Ecotira funcionarà també com a eina per a enfortir la seua competitivitat. De fet, el projecte ha comptat des de l’inici amb la participació de les persones agricultores, les qui han col·laborat en el disseny i l’estructura del projecte, en els horaris d’obertura del mercat presencial, i en el disseny de la marca.

A més este canal permet reduir el trànsit de vehicles del camp a la ciutat, i evita l’increment innecessari del preu dels productes que provoquen els intermediaris. El preu el marca la persona que embene sense més intervenció que la pròpia negociació amb el client. L’Ecotira funcionarà tant en manera presencial, els dimarts de 06.00 a 08.00 hores, com en modus en línia, sota el lema “Tira endavant”.