Joan Ribó: “València aposta pel disseny per eixir de la crisi causada per la pandèmia de la covid-19”

L’alcalde, Joan Ribó, ha afirmat que “la Capitalitat Mundial del Disseny València 2022 és una oportunitat magnífica per atraure la mirada internacional cap a la nostra ciutat i obrir-la de nou als visitants després d’un any i mig molt dur a causa de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la covid-19”. Així ho ha afirmat Ribó durant la presentació oficial del programa d’actes previstos en 2021 per a la celebració de la capitalitat mundial del disseny, que València ostentarà l’any que ve. L’acte de presentació s’ha celebrat al vestíbul de l’edifici Veles e Vents, a la Marina, i també hi han estat presents la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; els consellers d’Economia, Rafa Climent; i Innovació, Carolina Pascual; Xavi Calvo, director de “València capital mundial del disseny 2022”, així com diversos membres de la Corporació.

En el seu discurs, l’alcalde ha avançat alguns dels actes previstos, entre els quals “estem treballant en el manual i la guia de contractació de disseny per a empreses i administracions perquè volem que el disseny estiga present en tots els àmbits públics i privats, i també ens agradaria que els premis Goya 2022, que es celebraran en la nostra ciutat, atorguen per primera vegada guardons al millor cartell i als millors títols de crèdit”. Joan Ribó ha avançat que “igualment estem treballant ja en la catalogació d’un arxiu tipogràfic valencià i en el mapa del disseny, una publicació periòdica que recollirà totes les aportacions de la ciutat, grans i menudes, en matèria de disseny. A més, volem portar el disseny a la Formació Professional i tindrem exposicions i congressos sobre el nou disseny valencià i el disseny aplicat al món de la sanitat i la salut”. Una de les activitats avançada per l’alcalde és que “disposarem també d’un espai expositiu en la plaça de l’Ajuntament que, des d’abril a novembre de l’any que ve, ens mostrarà com el disseny va canviar la València dels anys 80, tindrem un laboratori d’investigació urbana per buscar solucions als problemes de la ciutat de València, ens endinsarem en l’àmbit de les falles innovadores, gaudirem de biblioteques itinerants especialitzades en disseny, i celebrarem un congrés internacional sobre el disseny de les ciutats, entre d’altres activitats”.

L’alcalde ha fet un repàs per alguns dels noms del disseny i la innovació valenciana en diversos àmbits culturals al llarg de la història i ha demanat que “els Mariscals, Guastavinos, Nolles i Renaus de hui en dia no se n’hagen d’anar fora i treballen per a la seua ciutat”. En este sentit, Ribó ha subratllat que “València necessita el disseny. Un bon disseny urbanístic, un bon paisatgisme, un bon disseny cultural, una bona marca, una bona imatge. Perquè no ens equivoquem. L’alternativa al bon disseny és el mal disseny. El no disseny no existeix”.

En este sentit, l’alcalde ha demanat la col·laboració del món del disseny per dibuixar “la història d’una ciutat de places, una ciutat que desitja caminar, que vol tindre zones verdes, que vol transformar la façana litoral de la ciutat i tancar per fi la desembocadura del riu Túria, una ciutat que anhela renaturalitzar-se i transformar el nou caixer del riu en una àrea verda i agradable, una ciutat que vol tancar la ferida oberta entre Russafa i Malilla, una ciutat que va en bicicleta, una ciutat que un dia va tindre una muralla islàmica i que, en ple segle XXI, la torna a recuperar”.

Per aconseguir estos objectius, Joan Ribó ha dit que “des de l’Ajuntament treballem en el projecte València 2030, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides i la Unió Europea. Un projecte que volem reforçar, a més, amb els fons europeus “Next Generation” per fer una ciutat igualitària, moderna, climàticament neutra, mediterrània, europea, sostenible i intel·ligent. Per això vos necessitem. Perquè eixim d’un any i mig molt dur i volem mirar endavant. I el disseny és intel·ligència que es fa visible. Necessitem dotar esta ciutat, que viu en gran part de la seua projecció europea mitjançant el turisme o el comerç, d’una bona imatge, fer-la més agradable i vivible per als seus ciutadans i ciutadanes”.

Segons l’alcalde, “la Capitalitat Mundial del Disseny de València 2022 és una oportunitat magnífica per atraure la mirada internacional cap a la nostra ciutat, obrir València de nou als visitants, amb responsabilitat, per generar noves solucions urbanes des del disseny i en estreta col·laboració amb els seus professionals i, a més, és un moment idoni per posar el disseny en el centre de les polítiques públiques”.