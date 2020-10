Joan Ribó,alcalde de València, assegura que fer ciutat és “treballar per la seua dinamització econòmica, per la participació, el diàleg ciutadà i la convivència”

Connect on Linked in

JL’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat hui, en el Debat de l’estat de la ciutat, #DebatVLC, el primer del mandat del Govern de la Nau, la “preocupació del seu equip per la creació d’ocupació”, i ha exposat alguns eixos de l’executiu local “per impulsar l’activitat econòmica i comercial, amb noves apostes com els Mercats agroalimentaris de Malilla i Benimaclet”. Joan Ribó també ha argumentat el treball desenvolupat a València durant l’exercici actual per promoure motors econòmics com el turisme, amb iniciatives “sostenibles i de consum local”, i per dinamitzar, entre altres sectors, el de la indústria cultural i el vinculat a les festes. El primer edil també s’ha fet ressò de “l’esforç municipal per rearmar el teixit de la cultura festiva del municipi” i ha assegurat que “fer ciutat és treballar per la seua dinamització econòmica, per la participació, el diàleg ciutadà, i per la convivència”.



Joan Ribó ha recordat iniciatives que s’han dut a terme per fomentar l’ocupació, “especialment la d’aquelles persones amb un accés més complicat al mercat laboral: joves, dones, persones de més de 50 anys i parats de llarga durada”; i ha explicat que, “a València hem creat un recurs destinat específicament a persones en situació d’exclusió social: El programa València Inserta, en el qual s’ha format i orientat laboralment a un total de 435 persones durant l’últim any”.



En parlar de les accions de les oficines de València Activa i la iniciativa de Barris per l’Ocupació, per combatre l’atur, s’ha centrat en “el treball desenvolupat, també amb la fi de promoure l’economia, per promocionar el comerç de proximitat i de barri, així com els mercats municipals, amb inversions com la que es materialitzarà en les pròximes setmanes en el Mercat de Castella o el del Grau, que van patir una parada pel coronavirus”.



“A més vull aportar com a novetat, que estem planificant la posada en marxa de dos mercats d’agroalimentació a Malilla i a Benimaclet, i una tira de comptar al Mercat de Colón”, ha anunciat el primer edil, que, d’altra banda, ha enumerat iniciatives desenvolupades per impulsar el xicotet comerç.



Així, Joan Ribó ha explicat que l’Ajuntament ha continuat amb les tradicionals campanyes de promoció, i se n’han fet de noves “per reactivar el comerç després de l’Estat d’Alarma” com “Amunt eixes persianes”. “També Hem multiplicat les ajudes als comerços fins a l’1.200.000 € i el 100% dels establiments que l’han demanat correctament han obtingut fins a 3.000 €”, ha afegit.



Pel que fa als recursos d’abastiment alimentari, l’alcalde ha recordat que Mercavalència ha treballat durant tot este any “especialment per garantir el servici a la població”, i ha informat que, actualment, treballa per a la instal·lació d’una EcoTira, amb producte 100% ecològic.



DINAMITZADORS ECONÒMICS: FIRA VALÈNCIA I LA MARINA



Durant el seu repàs econòmic, l’alcalde també ha reparat en “dos entitats supramunicipals que gestionem en el primer cas amb la Generalitat i en el segon amb la Generalitat i el govern central”. Joan Ribó ha fet un paral·lelisme entre Fira València i en la Marina. “Estes dos entitats són dinamitzadors econòmics de primer ordre per a la ciutat, i els dos arrosseguen uns deutes cent-milionaris (un total de més de 1.000M en el cas de la Fira i de més de 450M en el cas de la Marina) els quals s’han d’afrontar en el primer cas des de la Generalitat i en el segon des del Govern d’Espanya”. “Els dos casos són el resultat de polítiques faraòniques dels anteriors governs als quals ara hem de fer front. En els dos casos cal dir, que s’havia aconseguit, abans de la pandèmia, resultats d’explotació per primera vegada positius”, ha detallat.



“La situació ha canviat a pitjor en Fira València a causa de la pandèmia perquè no s’ha pogut realitzar les fires previstes. Espere que es puga tornar a treballar amb normalitat en 2021. Millor és la situació actual de la Marina, al diversificar una part important de la seua tasca en innovació i en nàutica, menys afectades per la pandèmia. Esperem disposar prompte d’uns pressupostos generals de l’estat que contemplen l’assumpció del deute d’esta entitat i permeten el seu despegament definitiu com un centre d’innovació, lúdic i d’esport”, ha conclòs.



NOU EQUIPAMENT PER MILLORAR LES INSPECCIONS



D’altra banda, la primera autoritat municipal ha indicat que “per a generar economia, també cal dinamitzar els sectors productius”. “A més de la col·laboració público-privada que duem a terme, el Servici d’Activitats de l’Ajuntament de València ha modernitzat el seu treball amb nou material informàtic, agilitzant les tramitacions. I en esta línia, “s’han revisat els procediments per fer-los més accessibles i implementant-ne de nous que faciliten l’accés telemàtic a l’administració, segons estableix l’Acord Marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la Ciutat de València en el context del Post Covid”.



“També s’ha adquirit nou equipament informàtic per a modernitzar les inspeccions, i guanyar temps i eficiència. I per últim, des de Domini Públic s’han minimitzat els efectes de la pandèmia, agilitzant la tramitació de noves terrasses i creant un marc jurídic que permet una ampliació temporal de les terrasses d’hostaleria i restauració, per afavorir la reactivació econòmica d’este sector”, ha contat Joan Ribó.



VALÈNCIA, UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE



L’alcalde també ha assabentat de la importància del turisme que “és, sens dubte, una activitat clau en l’economia de la ciutat que s’ha vist greument afectada per la crisi del coronavirus”, i ha recordat que el Consell Municipal de Turisme que va celebrar-se en línia en juny “va acordar impulsar iniciatives i comissions per a fer front a la situació mitjançant un nou Pla d’Estímul al Turisme”. “D’altra banda, s’ha mantingut un contacte permanent amb els operadors, aerolínies, aeroports i mitjans de comunicació dels principals països emissors. En este període Visit València ha reforçat el foment del consum local, l’aposta per una destinació sostenible i la millora del sistema de gestió i qualitat”.



“Per la seua banda, el Palau de Congressos de València, que preveu un resultat comptable negatiu per la pèrdua d’activitat durant la pandèmia, ha aprofitat este temps per a posicionar-se respecte a altres ciutats”, ha explicat Joan Ribó en agrair el treball de l’equip “per a garantir la celebració d’esdeveniments traslladant-los la majoria a 2021 i fins i tot 2022. Aprofitant l’aturada forçosa s’han realitzat nombroses accions de posada a punt de l’edifici i de desenvolupament d’estratègies i protocols davant qualsevol situació de crisi”.



“A l’hora de parlar d’internacionalització cal començar agraint a les ciutats xineses de Chengdu i Wuangzhou, amb les que estem agermanats, el gest solidari d’enviar-nos material mèdic durant el confinament per la pandèmia. També cal recordar que València va ser en 2017 Capital Mundial de l’Alimentació, que ha estat nomenada com a Capital Mundial del Disseny en 2022, creant xarxes amb moltes altres ciutats, principalment europees. Una mirada internacional en què també ens posicionen esdeveniments culturals i l’aposta cinematogràfica que fem com a ciutat amb la Mostra de Cinema, la celebració dels Goya o la Film Office de l’Ajuntament de València”, ha argumentat el primer edil.



“Som una ciutat mitjana, mediterrània, amb uns trets culturals propis ben definits. Hem de saber aprofitar les nostres potencialitats i per això estem definint un model de ciutat que compagina l’autoestima, el respecte als nostres valors culturals i formes de vida amb una decidida voluntat europeista i d’avantguarda en el pla internacional”, ha manifestat abans de parlar dels eixos culturals del Govern de la Nau.



“Fer ciutat és treballar per la dinamització econòmica, per la recuperació patrimonial i paisatgística, per la participació i el diàleg ciutadà, per la convivència, i també per l’aprofundiment en la nostra pròpia cultura i en l’obertura a la resta de cultures del món. I en este sentit, ha assegurat que “és voluntat d’este govern donar suport a les indústries culturals locals. Hem adaptat la convocatòria que ja teníem de 150.000 € d’ajudes per a projectes culturals promoguts per associacions sense ànim de lucre, afavorint els marges temporals i flexibilitzant el requeriment de documentació per justificar les ajudes”.



Joan Ribó ha dedicat part de la seua locució per donar compte de la reprogramació de les activitats dels cicles de Cultura als Pobles i Barris, que havien quedat suspeses per la pandèmia. “Una programació de qualitat amb més de 120 activitats culturals que conformen la programació de Cultura als Barris i les 60 de Cultura als Pobles de València, amb empreses i professionals promotors de l’activitat econòmica al sector cultural”.



REPROGRAMACIÓ CULTURAL



“També hem posat en marxa 2 noves convocatòries per valor d’1.520.000 € per ajudar als professionals dels sectors culturals i a les associacions culturals de la ciutat. El seu volum quasi duplica el pressupost inicial del Servici de Recursos Culturals per a tot l’any 2020. Així mateix, hem augmentat les ajudes a la producció escènica, programació en espais escènics privats, a festivals i residències de creació artística”, ha recordat el primer edil, abans de passar a parlar de les biblioteques. “centres de recollida però també de difusió de la cultura en majúscules”.



“S’ha intensificat el préstec de llibres electrònics mitjançant la plataforma eBiblio, activitats de bibliocontes i sessions d’animació lectora. I per cert -ha puntualitzat- també s’han repartit llibres en centres d’acollida durant el període d’emergència sanitària”. “A més, pel que fa a les biblioteques, l’Ajuntament ha augmentat els seus fons bibliogràfics i ha donat suport a les editorials valencianes. I en estos moments està finalitzant-se el trasllat de la biblioteca ubicada en la Casa Vestuari al nou local municipal de la Plaça Tavernes de Valldigna amb la finalitat de cedir este local al Tribunal de les Aigües perquè ubique allí el seu centre d’interpretació”, ha afegit Ribó que, seguidament, s’ha detingut per parlar del Palau de la Música.



“Este organisme ha fet un gran esforç per no aturar la seua habitual programació i poder donar resposta als seus abonats i al seu públic habitual, malgrat no disposar de les seues pròpies instal·lacions”, ha assegurat Joan Ribó, qui ha recordat que la temporada 2019-20 ha estat adreçada a commemorar el 250 aniversari del naixement de Beethoven, amb un programa que ha englobat concerts de l’Orquestra de València en l’abonament, així com en el Cicle de Cambra que es desenvolupa a l’Almodí. “Per a la temporada de 2020-2021, el Palau de la Música valora la figura d’un dels més internacionals músics valencians, José Iturbi, amb motiu del 125 aniversari del seu naixement”, ha anunciat.



“Durant l’Estat d’Alarma el professorat de l’Orquestra de València va elaborar vídeos en solitari o amb alguna agrupació per pujar a les xarxes socials. Estes xarxes han tingut un abast de més d’un milió de visualitzacions. També s’ha valorat el material de l’arxiu del Palau, mitjançant un projecte de publicacions a les xarxes socials i al canal Youtube, anomenat “Joies del nostre Arxiu”. ”I encara en l’àmbit musical, en estos últims mesos s’ha inaugurat a València la Primera Mostra de Música Tradicional en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi impulsada pels alumnes de dolçaina i que ens connecta amb les nostres arrels culturals”.



Per terminar el seu parlament al voltant de la cultura, l’alcalde ha fet una crida “sobre l’esforç per afavorir l’Art i pel Patrimoni que ha fet l’Ajuntament de València per tal d’ampliar les col·leccions municipals i alhora impulsar el mercat local d’art, amb un fons de 120.000 euros”.



De la cultura popular, Joan Ribó ha recordat que les festes “són un gran esdeveniment cultural, econòmic i participatiu de València, ja que com a part de la nostra cultura aglutina, uneix i vincula a tota la ciutadania”. “Hem consolidat models festius com la Gran Fira de València, amb una important descentralització i una actualització de continguts. Hem aconseguit que la cartelleria festiva siga referent en l’àmbit de disseny. Hem continuat treballant en la modernització de la Cavalcada de Reis i tot el cicle de Nadal. Hem potenciat el diàleg amb les entitats festives de la ciutat, amb les que es treballa conjuntament i a les que este govern dona suport”.



“La crisi que hem patit i continuem patint ens ha obligat a rearmar el teixit de la cultura festiva de tota la ciutat. I en un any marcat per la pandèmia, hem demostrat que sabem reaccionar. Acordàrem amb els representants del col·lectiu faller, un ajornament i una cancel·lació definitiva de la festa, en un exemple clar de co-governança i diàleg; amb un suport del 98% dels presidents i presidentes de falla. Ajudàrem i coordinàrem el trasllat de les falles que estaven al carrer i de totes aquelles que es trobaven en tallers i magatzems dels artistes. Hem arribat a acords i iniciatives per potenciar als artistes fallers, els pirotècnics i està treballant-se conjuntament amb altres col·lectius i sectors econòmics vinculats a la Festa”, ha conclou abans d’anunciar que l’equip de govern “seguirà treballant des de la sensatesa per continuar potenciant la cultura festiva d’esta ciutat, amb el màxim respecte cap als col·lectius festers, i amb un contacte fluid, continu i d’empatia com mereix la cultura festiva de la ciutat”.