Jocs tradicionals i realitat virtual per a acomiadar la Carpa de Nadal de Torrent

La nit més màgica de l’any se celebrarà a Torrent amb la cavalcada dels Reis Mags, que donarà inici a les 18 h en la plaça de la Llibertat fins a arribar al carrer Ramón y Cajalorrent, 03/01/2020 La realitat virtual arriba a Torrent amb un simulador que traslladarà als més xicotets i xicotetes de la casa a viure grans aventures. Amb un format en 3D, el públic infantil podrà transportar-se a diferents escenaris generats mitjançant tecnologia informàtica, que els crearà la sensació d’estar immersos en diferents llocs molt creatius i imaginatius. El diumenge de 10.30 h a 13.30 h en la Carpa de Nadal.

Les activitats tradicionals també estaran presents aquest cap de setmana amb diferents tallers i un joc de l’oca molt torrentino, ja que les caselles estan relacionades amb la cultura i història de la ciutat. El dissabte a partir de les 11.30 h en la Carpa de Nadal.

Cinema de Nadal

L’última sessió de cinema arriba a la Carpa de Nadal aquest cap de setmana. El dissabte a les 18 h, els xiquets i xiquetes podran viure grans aventures al costat dels mítics personatges de Astérix i Obélix en la pel·lícula Astérix: El secret de la poció màgica. En aquest cas, els protagonistes emprendran la cerca d’un talentós druida per a transmetre-li el secret de la poció màgica de Panoramix.

Cavalcada de Reis Mags

A pocs dies perquè arribe la nit més màgica de l’any, Torrent ja ho té tot a punt per a rebre a Melchor, Gaspar i Baltasar, que recorreran els carrers en la tradicional cavalcada dels Reis Mags d’Orient. Sota el lema: Per on venen els reis? Pregunta a la iaia, la cavalcada relatarà una emotiva història que ressalta la figura de les àvies, una persona molt important en la vida dels xiquets i xiquetes i que al llarg de la història els ha transmés il·lusió amb contes tradicionals amb els Reis Mags com a protagonistes. La desfilada, que començarà a les 18 h en la plaça de la Llibertat, recorrerà l’avinguda al Vedat fins a arribar al carrer Ramón y Cajal. A les 20 h, els xiquets i xiquetes viuran un dels moments més esperats de la vesprada, ja que podran pujar a l’escenari per a conéixer als Reis Mags.