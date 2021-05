Jordi Mayor: “el sector pesquer no demana res que no siga just, esperem que Europa i el Ministeri rectifiquen”

Connect on Linked in

L’alcalde de Cullera es reuneix amb el president de la Confraria de Pescadors per donar suport a les seues demandes i reivindica la importància de la flota pesquera més important de la província de València

Este matí l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, acompanyat pel regidor de Pesca, Javier Cerveró, ha mantingut una reunió amb el president de la Confraria de Pescadors, Vicente Pérez, per interessar-se i aportar actuacions o solucions conjuntes d’un sector “clau per una ciutat turística com Cullera, no només per la quantitat de famílies que viuen diàriament eixint a la mar, sinó també per la necessitat de seguir comptant amb productes de quilòmetre zero, segell i referent de la nostra gastronomia».

La pesca és un pilar fonamental de l’economia local i vertebra, nodreix i proporciona identitat als municipis costaners com Cullera. Per això, l’alcalde ha donat tot el suport a la Confraria i ha avançat «que presentaran una moció conjunta en el ple municipal perquè s’escolte la veu dels pescadors valencians, i per descomptat, dels cullerencs».

Esta reunió s’emmarca en l’actual situació del gremi pesquer. L’adopció del reglament europeu sobre gestió de la pesca en el Mediterrani occidental tracta d’establir un esquema d’intervenció que reconduïsca el sistema cap a la sostenibilitat. Després de dos anys d’aplicació, «la continuïtat de la pesca i el seu sector al Mediterrani es troben ara per ara més compromesos que mai i afecta d’una manera directa al desenvolupament econòmic dels nostres pobles i ciutats», afirma Mayor, per afegir que «els pescadors no tenen la culpa del dany mediambiental que està sofrint el planeta, és més, estan posant eines per precisament contribuir a la transició ecològica necessària i són aliats en la lluita contra el canvi climàtic».

El primer edil ha defensat «la igualtat de condicions en comparació amb altres països en la seua capacitat de pescar» i ha comunicat al president que instaran a les administracions competents a que reconsideren i estudien un pla global de viabilitat pesquera.

Per la seua banda, el president de la confraria ha agraït la visita i el suport com a primera autoritat local i ha manifestat que “l’únic que demanem són 190 dies per a pescar, no és cap cosa de l’altre món perquè hi ha països com França que tenen 15 hores i nosaltres 12”.