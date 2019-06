Jordi Mayor, reelegit alcalde de Cullera

Print This Post

El primer edil prioritza el creixement econòmic, les infraestructures, el rescat de persones, la transició ecològica i el sanejament dels comptes municipals

Oferix pactes a l’oposició en matèries com el finançament

Promet mecanismes de participació en el govern a les forces polítiques afins

CULLERA. 15/06/19. Jordi Mayor ha sigut reelegit alcalde de Cullera en la sessió constitutiva de la Corporació Municipal 2019-2023 celebrada este migdia en el saló de plens de la Casa Consistorial. El candidat socialista ha obtingut el vot favorable dels 16 regidors del PSPV-PSOE (14) i Compromís (2) mentre que Partit Popular i Ciutadans han optat per votar als seus caps de llista.

D’esta forma, Mayor seguirà quatre anys més al capdavant del municipi en l’onzena legislatura i ho farà, tal com ha detallat en el seu discurs d’investidura, prioritzant el creixement econòmic i la creació d’ocupació, la posada en marxa d’infraestructures, la transició ecològica, el reforç i l’ampliació de les polítiques de rescat de persones i el sanejament definitiu dels comptes municipals.

Mayor ha desgranat el seu programa de govern i ha proposat mesures concretes per a «l’enlairament definitiu de Cullera». Entre elles, ha anunciat la creació d’una superàrea que gestionarà conjuntament les polítiques estratègiques de promoció econòmica i turisme.

Sobre això, ha avançat la creació d’ajudes per als autònoms, la reconversió de la Casa de l’Ensenyança en un centre de creació d’empreses i formació d’emprenedors, el reforç de les polítiques actives d’ocupació amb més de sis milions d’euros o el disseny d’un pla director de turisme que de la mà de la universitat, els empresaris i l’INVATUR marque a deu anys vista el full de ruta del principal sector econòmic de la ciutat.

Projectes irrenunciables

En la seua intervenció, el reelegit alcalde ha plantejat deu projectes «irrenunciables». Ha citat la convocatòria d’un concurs d’idees per tal de redactar el projecte a llarg termini de rehabilitació integral del passeig marítim, la finalització de l’A-38, el nou passeig en l’espigó de la desembocadura del Xúquer, la rehabilitació del Pont de Ferro i el de Pedra, prosseguir amb la reurbanització del centre històric, l’obertura de la piscina, el Pla Edificant que amb sis milions d’euros millorarà totes les infraestructures educatives públiques, el nou Centre Integrat de Serveis Socials, l’ampliació de la borsa d’aparcaments gratuïts per barris i el que ha denominat «xicotets grans projectes» per a millorar la vida diària del veïnat.

L’alcalde també ha admés errors en la gestió de la passada legislatura. S’ha referit al carril bici i, encara que ha deixat clar que les polítiques de mobilitat són «irrenunciables» per a aconseguir la necessària transició ecològica, ha avançat que modificarà el traçat en aquells punts on siga millorable.

Les polítiques socials han sigut un dels punts forts de l’anterior govern. Per este motiu, l’alcalde s’ha compromés a reforçar la inversió social per a mantindre el lideratge a la Comunitat Valenciana i Espanya.

Govern feminista

La igualtat també ha planejat sobre el discurs de Jordi Mayor, qui ha lamentat que solament el grup que sosté el govern compte amb dones entre les seues files mentre que tota l’oposició està conformada únicament per hòmens.

L’alcalde ha significat que les dones dirigiran àrees de pes en l’executiu que anunciarà el dilluns i s’ha mostrat contundent en afirmar que el nou equip de govern serà «feminista amb fets i no amb paraules».

En el terreny de la gestió dels recursos públics, ha destacat que les polítiques econòmiques desenvolupades fins ara han aconseguit el sanejament dels comptes municipals. «Estem en el camí correcte», s’ha mostrat convençut, i ha fet palés el compromís de seguir per eixa senda per evitar «tornar a un passat que va causar tant sofriment».

Pactes

El cap del govern municipal ha oferit una sèrie de pactes a l’oposició en matèria de finançament i infraestructures per a crear un front comú que aconseguisca millorar el tracte que reben els municipis turístics i per a exigir que els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat contemplen de nou la inversió de 30 milions d’euros per a acabar la variant de la N-332. «Oblidem les sigles», ha demanat a la resta de grups, «i pensem primer en els interessos de Cullera».

L’alcalde cullerenc ha volgut dissipar les pors sembrades per altres grups a la majoria absoluta del PSOE i ha oferit «mecanismes de participació» a les forces polítiques amb les quals es compartixen «programa, visió ideològica i valors».

Als seus regidors els ha demanat governar amb «humilitat, diàleg i dignitat sense renunciar a les conviccions progressistes, però sent integradors sense radicalismes ni dogmatismes».

Finalment, Mayor s’ha dirigit a la ciutadania i s’ha oferit a continuar sent «l’alcalde de tots» i ha dit que en esta nova etapa d’estabilitat que li donen els 14 regidors obtinguts el 26M governarà «amb mà ferma, però amb la mà estesa».

Jordi Mayor alcalde de Cullera