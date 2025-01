Jordi Savall torna al Palau de la Música per donar suport a les víctimes de la DANA

Jordi Savall torna al Palau de la Música amb la Missa en Do menor de Mozart per donar suport a les víctimes de la DANA.

El Palau de la Música de València acollirà el pròxim divendres, 7 de febrer, un concert solidari per donar suport a les persones afectades per la tràgica DANA.

A les 19:30 hores, la Sala Iturbi serà l’escenari de la Missa en Do menor, K. 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida pel mestre Jordi Savall, qui tornarà a dirigir a La Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations.

Aquest concert, organitzat per la Fundació Centre Internacional de Música Antiga i de caràcter gratuït, tindrà una fila 0 per a les aportacions solidàries. Els fons recaptats seran destinats a través de comptes habilitats per la Generalitat Valenciana i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Les entrades es podran obtenir el pròxim dimarts 28 de gener, de manera presencial a les taquilles del Palau de la Música i també a través de la web www.palauvalencia.com, amb un límit de dues entrades per usuari.

Vicente Llimerá, director del Palau de la Música, ha destacat la solidaritat i empatia de Jordi Savall, subratllant que la música és una eina poderosa per a oferir suport als qui més ho necessiten. Aquest concert representa l’aposta de Savall per les causes solidàries i la cultura com a element de cohesió social.

Aquesta serà la sisena vegada que Jordi Savall actua a la Sala Iturbi, un espai on va debutar el 1994 amb La Capella Nacional de Catalunya i Hesperion XXI, i ha estat director de Le Concert des Nations en altres ocasions. Savall, referent en la música antiga, és reconegut pel seu treball com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes musicals i culturals.

Durant la seua carrera, ha gravado més de 230 discos de música medieval, renaixentista, barroca i clàssica, amb un enfocament especial al patrimoni musical hispànic i mediterrani. El seu treball ha estat reconegut amb diversos premis internacionals, incloent el Grammy Award. A més, en 2008 va ser nomenat Ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural i va ser investit com a Artista per la Pau per la UNESCO.

El concert representa una oportunitat única per gaudir de la música de Mozart mentre es dona suport a les víctimes de la DANA, fent una crida a la solidaritat en un moment especialment difícil per a moltes famílies de la Comunitat Valenciana.