Jorge García, investigador de la Universitat Politècnica de València, guardonat per l’Agència Espacial Europea

Jorge García ha sigut premiat en un concurs de l’AQUEIXA sobre l’ús d’imatges per satèl·lit per a monitorar l’impacte de la COVID-19

El seu treball es va centrar en el monitoratge satel·litari de la construcció de l’hospital de campanya en els limítrofs de l’antic Hospital La Fe

Jorge García Tíscar, investigador de l’Institut CMT-Motors Tèrmics de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sigut premiat en un concurs de l’Agència Espacial Europea (AQUEIXA) i la Comissió Europea sobre l’ús d’imatges per satèl·lit per a monitorar l’impacte de la COVID-19. Es tracta d’un concurs “Open Science”, obert a la participació del públic en general.

García Tíscar va presentar un treball amb una aplicació específica a la ciutat de València. En concret, va monitorar amb imatges satel·litàries l’evolució de la construcció de l’hospital de campanya en els limítrofs de l’antic Hospital La Fe.

Segons explica l’investigador de la UPV, un dels interessos de la Comissió Europea en el context de la COVID-19 és el seguiment de l’impacte en les activitats econòmiques, com ara la construcció, el moviment de mercaderies, l’agricultura, etc. “A pesar que les imatges satel·litàries òptiques com les que podem observar en les aplicacions de mapes ofereixen una perspectiva més visual i immediata d’aquestes activitats, en moltes ocasions els núvols entre el terreny i el satèl·lit impedeixen l’adquisició d’aquestes fotografies”, apunta García Tíscar

És per això que la proposta de l’investigador de la UPV es va centrar en l’ús d’imatges de satèl·lits radar, ja que les seues ones de ràdio no es veuen impedides pels núvols. Aquestes imatges són d’accés lliure través del programa europeu Copernicus i la plataforma Euro Data Cube.

“A partir d’una data triada, com pot ser la declaració de l’estat d’alarma, es comencen a comptabilitzar els nous ressons d’alta potència en el radar, que s’allunyen prou de l’aspecte normal de l’escena, i que poden estar associats, per exemple, a noves construccions, vaixells que arriben a port, etc. En el cas concret del meu estudi, vaig definir una zona d’interés en el solar adjacent a l’antic Hospital La Fe, i es va poder observar com a mesura que progressava la construcció de l’hospital de campanya anaven apareixent aquests ressons nous en la imatge radar”, explica Jorge García Tíscar.

El concurs està promogut per l’Agència Espacial Europea, en coordinació amb la Comissió Europea, i compta amb la col·laboració de diversos proveïdors de serveis i imatges per satèl·lit com Sentinel Hub, Planet i Airbus. Després del reconeixement al seu treball, hi haurà una segona fase del concurs en la qual s’aprofundirà més en les eines utilitzades amb l’objectiu de dissenyar indicadors per a tot el territori de la Unió Europea que puguen ser utilitzats per les autoritats.