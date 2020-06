Jornada Bases per a la Revitalització de l’Economia Comarcal – Diàleg Social, Mancomunitat de la Ribera Alta

Connect on Linked in

El passat dimecres 27 de maig, els representants de les entitats que conformen l’Acord Comarcal per l’Ocupació (Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, Consorci de la Ribera, organitzacions sindicals UGT i CC.OO. i representants empresarials de FEDALCIS i la CEV- Associació Empresarial d’Alzira) han celebrat la primera de una sèrie de jornades que pretenen establir unes bases que orienten les polítiques i les accions de revitalització de l’economia en la comarca de la Ribera.

Primerament, els participants han destacat la idoneïtat de dur a terme este procés de concertació comarcal en paral·lel al procés que s’ha iniciat també a nivell autonòmic, ja que la greu situació econòmica generada per la pandèmia requereix de l’establiment d’espais de diàleg en tots els nivells territorials possibles.

Aquestes són algunes de les reflexions i conclusions d’esta primera jornada:

– Les microempreses són les més fràgils del teixit empresarial, per la qual cosa cal articular mesures de recolzament cap a elles. El foment de la digitalització és fonamental per a poder competir en el mercat amb les mateixes eines que les grans empreses, especialment pel que fa al màrqueting on-line. La formació per a l’ús d’estes eines és fonamental. La creació d’empreses d’assistència especialitzada en este camp és també un important jaciment d’ocupació. – Pel costat de la demanda, caldria sensibilitzar als consumidors envers el comerç local, tot sent conscients de que els béns que adquirim mitjançant les plataformes usuals de compra on-line provenen d’un comerç que no és just ni sostenible. Alternativament, s’ha de posar en valor el comerç de proximitat i producte local.

– El turisme pot ser un motor per al desenvolupament local. Un turisme lligat als recursos locals, tangibles o intangibles, naturals o culturals. El turisme contribueix també a frenar el despoblament. – El foment de l’emprenedurisme és molt important, també per a activitats productives del sector industrial, tot considerant l’especial resiliència que presenten les fórmules d’economia social. No obstant, és molt important ajudar a la consolidació de les empreses recent creades ja que són les que primer acaben patint les conseqüències de la crisi. – S’ha d’aprofitar i potenciar models d’agricultura més sostenibles, fent que la digitalització i la innovació també arribe a este sector.

– Els ajuntaments tenen un paper fonamental en l’articulació de respostes ràpides per a pal·liar situacions greus i urgents. L’actuació des de l’àmbit comarcal ha de tindre una visió més estratègica amb una òptica de cooperació. – Es recalca la importància d’instruments com els Acords Territorials per l’Ocupació per a coordinar la reformulació i revitalització econòmica de cada territori.

– Els ajuntaments de la comarca han articulat ajudes socials i econòmiques, entre elles les dirigides a treballadors autònoms, però cadascun ha establert unes condicions diferents. Haguera sigut positiva una major homogeneïtat entre els municipis de la comarca pel que fa a la regulació d’estes ajudes, dins d’un procés de diàleg Intermunicipal emmarcat en les mancomunitats. – El teletreball s’ha revelat, en molts casos, com una eina efectiva per a l’increment de la productivitat de les empreses, a més dels altres efectes positius que té sobre el medi ambient i sobre la conciliació dels treballadors i treballadores. Caldria aprofitar l’oportunitat per a propiciar que els directrius i la resta del personal de les empreses assoleixen esta nova cultura de treball basada en “fer” i no en “estar”. Així mateix, cal potenciar el teletreball amb garanties en les relacions laborals.

Les entitats participants acordaren realitzar en breu nous encontres de treball per a aprofundir de forma monogràfica en els problemes i propostes per a cada sector d’activitat.