Jornada d’anàlisi de fulles de cítrics per millorar la productivitat

La correcta interpretació del anàlisi de les fulles dels cítrics dona moltes pistes sobre quin abonament és el correcte per millorar la productivitat i rendiment dels nostres camps. Esta és una realitat incontestable que hui s’ha exposat amb detall i deteniment a la Jornada d’Interpretació d’Anàlisi de Fulles de Cítrics que s’ha celebrat a l’Estació Experimental Agrària de Carcaixent.

Durant la jornada, encapçalada per Agustí De Miguel, técnic del centre experimental, s’ha abundat en la necessitat de fer càlculs que porten com a resultat possibles modificacions en el modus operandi de fertilització dels cultius, per exemple, variant la proporció dels elements que conformen l’abonament en el que es nutreix als arbres.

La jornada ha estat molt interessant. Com a prova, l’alt número d’inscrits a la xerrada teòric-pràctica, tenint en compte el grau d’especialització de la mateixa. Una gran acollida que fica en valor l’interés de tantes i tantes persones relacionades amb el sector agrícola valencià que tenen interés en l’anàlisi foliar com a determinant del contigut total d’uns determinats nutrients en un moment en concret. Un contingut que permet realitzar un diagnòstic de l’estat de l’arbre en el moment de la presa de mostres.

Sense dubtes, el camp valencià continua la seua adaptació als nous temps, amb un grau de professionalització del treball agrari que perfecciona el resultat que no és més que el producte final que a tots, com a usuaris i consumidors, ens arriba.

Este tipus de jornades és la manera perfecta per divulgar els avanços al sector cítricola i el món agrícola, en general, als que s’han arribat per mig d’estratègies d’experimentació com les adoptades des de fa anys a l’Estació Experimental Agrària de Carcaixent.