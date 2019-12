Print This Post

Hui, 3 de desembre, és el Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional. I per a commemorar-ho, el Centre Ocupacional de Discapacitats de Xirivella ha celebrat la segona Jornada de Portes Obertes. Els visitants han comprovat els diferents treballs que realitzen les persones que acudixen al centre cada matí i fins a quin punt poden ser productius i útils per a la societat. Amb els diners que guanyen es paguen un viatge cada any.