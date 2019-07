Jornada sobre la implantació de criteris mediambientals en les licitacions públiques

Print This Post

Tècnics de l’administració local, autonòmica i representants d’empreses privades han participat en la jornada organitzada per la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre la implantació de criteris mediambientals en les licitacions publiques. En la jornada, emmarcada dins del projecte europeu GPP-STREAM, s’ha presentat el manual de bones practiques d’aquesta matèria elaborat per la Mancomunitat i la ferramenta en línia Guf Tool per a l’avaluació de criteris mediambientals en la compra pública de mobiliari urbà. A més, s’ha presentat un cas pràctic amb la introducció de criteris mediambientals en les licitacions que actualment està realitzant l’Ajuntament d’Alzira.

“La consideració dels criteris ambientals és una pràctica encara poc present en l’administració pública, ja que la normativa actual aborda la qüestió d’una forma poc precisa” ha assenyalat l’alcalde d’Alzira Diego Gómez. A més Txema Peláez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha comentat que “un dels objectius del projecte és fomentar un canvi de visió en els processos de presa de decisions, començant per les administracions públiques. Així, gradualment les empreses que vulguin participar amb aquestes administracions hauran de tindre en compte aquests canvis de criteris.”