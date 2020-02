Jornada sobre qüestions actuals i aspectes legals de la intel·ligència artificial i el Big Data

Connect on Linked in

L’Aula Magna de l’edifici històric de La Nau ha acollit aquesta jornada que forma part del conveni entre la Universitat de València i el Col·legi Nacional de Registradors.

La inauguració ha estat presidida per la rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, la degana del Col·legi Nacional de Registradors i presidenta del Consell Social de la Universitat, M. Emilia Adán, i la degana autonòmica del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana.

La rectora M. Vicenta Mestre, qui ha recordat que la Universitat ha reorientat la seua oferta formativa incorporant noves titulacions de grau de caràcter multidisiciplinar com són Ciència de Dades i Intel·ligència Analítica de Negocis, ha destacat que ‘el paper de les universitats públiques en plena societat del coneixement consisteix a ser capaços de contribuir no només a la generació de nou coneixement, sinó també a la innovació a través de la transferència de coneixement per a poder contribuir a la difusió de el coneixement i la creació de pensament crític entre la ciutadania’.

La degana M. Emilia Adán ha manifestat ‘la importància de no oblidar que la intel·ligència artificial i el Big Data han de ser instruments a servei de la naturalesa humana’. Adán ha afirmat que aquesta jornada ‘permet unir la part pràctica i teòrica, la legal i la tècnica, de la intel·ligència artificial i el Big Data, oferint-nos una reflexió completa sobre tots els aspectes relatius a aquestes tecnologies’.

Finalment, la degana autonòmica Begoña Longás ha detallat com el Big Data pot ajudar en el dia a dia explicant que en l’actual crisi pel coronavirus de Wuhan ‘el Big Data va permetre avançar cap a on s’estendria el virus en base a les places d’avió, identificant que arribaria a Bangkok o Tokio com així va ser’. ‘Es fa necessari un codi ètic que proporcione igualtat i transparència per aconseguir una ciutadania crítica que conega i valore els riscos que existeixen’, ha puntualitzat la degana autonòmica.

La jornada ha continuat amb la ponència ‘Qüestions actuals sobre la intel·ligència artificial’ a càrrec de la professora i integrant del ‘Comitè de savis sobre intel·ligència artificial i el Big Data del Govern d’Espanya’, Nuria Oliver. La jornada ha conclòs amb la ponència ‘Aspectes legals de la intel·ligència artificial i el Big Data’ impartida pel membre de la Comissió d’Innovació del Colegi de Registradors, Silvino Navarro, i del delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Javier Plaza.

La jornada ha comptat amb el patrocini del projecte I+D+i ‘Contractes, transparència i protecció de dades en el mercat digital’, dirigit per Luz Martínez i Javier Plaza.