Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a l’Espai Joan Fuster

El 25 i 26 d’octubre l’Espai Joan Fuster de Sueca acollirà unes jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

Des de 1990, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en exercici de la funció que té encomanada d’acadèmia de la llengua, visita periòdicament indrets diversos de la nostra geografia lingüística. De l’Alguer o Eivissa al Matarranya, d’Andorra o Perpinyà al Carxe, tot passant per diverses ciutats i seus universitàries, la Secció Filològica persegueix un doble objectiu: donar a conèixer el seu treball regular als diversos actors del territori i, al mateix temps, informar-se de l’estat de la llengua del país i dels anhels, percepcions i reivindicacions de la gent que l’habita. Morella, Castelló de la Plana, València, Alcoi, Alacant, Elx, Novelda i Guardamar constitueixen l’itinerari valencià que han fet les Jornades de la Secció Filològica.



Enguany la destinació proposada ha estat Sueca, capital de la Ribera Baixa i una de les poblacions representatives de les comarques centrals del País Valencià. No solament fou el bressol sinó també la ciutat de per vida escollida per un dels seus fill més il·lustres, Joan Fuster i Ortells, un prosista cabdal de la literatura catalana del segle XX i autor d’assaigs rellevants dins la cultura europea contemporània. La visita a l’Espai Joan Fuster, un centre cultural de referència al País Valencià d’avui, constitueix una invitació a noves reflexions sobre l’univers literari fusterià, així com sobre temes diversos, tals com l’activitat literària al país o els índexs de lectura o la presentació de la Càtedra Joan Fuster. El coneixement de l’Albufera i del patrimoni urbà de Sueca hi aportaran al·licients complementaris.



Les jornades estan organitzades per la Secció Filològica de l’IEC i l’Espai Joan Fuster, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, i coordinades per Vicent Pitarch (IEC), Salvador Ortells Miralles i Francesc Pérez Moragón (Espai Joan Fuster). La comitiva de la Secció Filològica estarà encapçalada per la seua presidenta, Teresa Cabré, i comptarà amb membres de diversa procedència com Joaquim Rafel, Joan Miralles, Gemma Rigau i Joaquim Mallafrè (Catalunya), Antoni Ferrando i Manel Pérez Saldanya (País Valencià), i Nicolau Dols, Cosme Aguiló i Joan Miralles (Illes). Així mateix, s’hi desplaçaran membres d’altres països europeus com Kálmán Faluba (Budapest), Beatrice Schmid (Suïssa), Georg Kremnitz (Àustria) i Ildikó Szijj (Hongria).