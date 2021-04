Jornades d’Exaltació del Tambor i el Bombo des de casa

Connect on Linked in

El 17 d’abril els carrers d’Alzira s’omplirien de tambors i bombos amb motiu de la celebració de les XXIX Jornades d’Exaltació del Tambor i el Bombo, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Malauradament enguany, com ja va passar en l’edició anterior, hem de reinventar-nos i realitzar esta important cita amb el so del tambor i el bombo des de casa, les mesures sanitàries vigents per a fer front a la pandèmia de la Covid-19 ens impedixen la realització d’actes massificats, així que des de la Regidoria de Patrimoni Cultural et proposem participar en les activitats programades i així des de les nostres llars recordar al món sencer que Som Patrimoni.

Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural llancem les següents propostes per a no deixar passar l’oportunitat de celebrar des de casa les Jornades:

Del 12 al 17 d’abril, ambdós inclosos, utilitza l’etiqueta #alzirasompatrimoni21 per a pujar a les xarxes socials Facebook i Instagram vídeos amb un toc de tambor o bombo; també fotos originals amb el tambor i el bombo.

Tant per a vídeos com per a fotos hi haurà dos categories, infantil, fins a 14 anys, i adult.

En cada una de les modalitats, tant de vídeo com de fotografia, s’han establert quatre premis de 100 euros cada un, per al millor vídeo infantil i per al millor vídeo d’adult, així com la mateixa quantia per a la millor foto infantil i per a l’escollida com a millor en la categoria d’adult.

També et proposem que engalanes el teu balcó amb motius al·lusius a les Jornades d’Exaltació del Tambor i el Bombo.

Altra proposta és per al divendres 16, a les 20 hores, deu minuts de toc lliure de tambor i bombo des dels balcons.

El dissabte 17, a les 12 del migdia, tindrà lloc el toc de silenci, per a continuació donar pas a deu minuts de toc lliure del tambor i el bombo des dels balcons.

«Per segon any no podem eixir al carrer i inundar del so del tambor i el bombo la ciutat, així que per tal de mantindre viu l’esperit de les Jornades d’ Exaltació hem d’involucrar-nos en les activitats que proposem realitzar des de casa, només d’esta forma seguirem amb la il·lusió de que el nostre patrimoni no caiga en l’oblit, a més de seguir difonent esta tradició, amb l’esperança de que l’any que ve, esperem, pugam eixir de nou al carrer a celebrar-ho», ha manifestat Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural, qui a més ha recordat que les activitats impulsades des de la Regidoria conten amb la col·laboració de la Junta de Germandats i Confraries de la ciutat d’Alzira, presidida per Vicent Fábregues, així com de la Banda del Tambor i del Bombo, dirigida per Ángela Alfonso.