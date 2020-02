Jornades per previndre la ludopatia amb el col·lectiu més jove del municipi de Picassent

Print This Post

A través de diverses sessions formatives, des de la Regidoria de Drogodependències i Adicions s’ha treballat per previndre la ludopatia amb l’alumnat de l’IES l’Om



L’augment de menors addictes als jocs d’atzar i a les apostes, (principalment aquelles relacionades amb el món de l’esport), genera molta preocupació a la nostra societat. I és que, cada vegada, són més els adolescents que comencen a una edat primerenca a participar del joc.



L’oferta cada vegada s’amplia més amb les conseqüents estratègies de publicitat, moltes vegades agressives, el que comporta fer cada dia més fàcil l’ús i l’accessibilitat dels i les joves a causa també de la incorporació de les noves tecnologies i la proliferació de les cases d’apostes.



Davant esta situació, des de la Regidoria de Drogodependències i a través de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, UPCCA, s’ha vist la necessitat de prendre mesures preventives al respecte, per això s’ha contractat una empresa especialitzada en la matèria per portar a terme 11 sessions informatives dirigides a 330 alumnes entre 14 i 18 anys de l’IES l’Om. Les sessions han estat orientades a informar i conscienciar els joves i els adolescents sobre els riscos associats a l’ús problemàtic dels jocs d’atzar i les apostes esportives i, donat el cas, oferir estratègies i recursos per als que ja han desenvolupat un addicció.



El regidor de l’àrea de Drogodependències, Carles Silla, ha volgut destacar al respecte que, «Esta acció preventiva a nivell escolar el que pretén és abordar un problema social i sanitari emergent que està afectant a una part considerable d’un sector de la població més vulnerable com són els més joves».