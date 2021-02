José Andrés Hernández presenta la seua candidatura per a presidir el PP d’Alzira

Connect on Linked in

Dimecres passat va entregar els avals necessaris al Comité Organitzador

Després de convocar-se el congrés per a elegir al president local del PP d’Alzira, així com al seu nou Comité Executiu, el Comité d’Organització per al Congrés (C.O.C.) ha recollit una única candidatura, la de José Andrés Hernández, actual portaveu del PP en el Consistori, per a presidir el partit a nivell local, i qui fins ara ja presidia la gestora després de la renúncia d’Elena Bastidas abans de les eleccions municipals.

Hernández serà l’únic candidat a president local d’aquesta formació, i el congrés de la qual tindrà lloc dissabte que ve 27 de febrer, després de recaptar la pràctica totalitat dels afiliats amb dret al vot.

El Comité Organitzador, ha anunciat per la seua part que es posarà en contacte amb tots els afiliats que estiguen al corrent de les quotes per a explicar-los quines seran les possibilitats de les quals disposaran per a exercir el seu dret a vot amb totes les garanties sanitàries possibles, sent la votació presencial el mateix dia 27, de 10 a 13h en la Seu local al carrer Dr. Just, 4, per a la qual serà necessària cita prèvia per a exercitar el vot.